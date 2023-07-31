Дерматолог дала советы по уходу за кожей лица после 30 лет

Начинать бороться с возрастными изменениями кожи лица следует раньше, чем они начнут проявляться, рассказала в беседе с aif.ru врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, начиная с 30 лет необходимо уделять время различным процедурам ухода, в том числе и обычному умыванию.

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Как рассказала эксперт, специальных омолаживающих умываний не существует, однако с помощью этой манипуляции с лица удаляются все загрязнения, косметика, кожа дышит и выглядит свежей.

По словам косметолога, для умывания дамы в возрасте 30 лет должны пользоваться мицеллярной водой, с помощью которой грамотно и мягко проводить демакияж. Средство наносят на ватный диск и аккуратно, не растягивая кожу, стирают по основным косметическим линиям. После этого необходимо применять гель для умывания, его тип зависит от нужд кожи и желаемого эффекта. Перед выбором геля лучше проконсультироваться со специалистом.

В комплекс для молодости кожи должен входить и тоник, продолжила дерматолог. Это средство помогает сбалансировать и успокоить состояние кожи после умывания. Также эксперт посоветовала женщинам за 30 использовать увлажняющие утренние и ночные кремы для ежедневного ухода.

Крем напитывает кожу изнутри, способствует укреплению внутренних слоев, не перегружает кожу и не забивает поры, — пояснила врач.