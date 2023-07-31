Парикмахер назвал россиянкам способы сохранить качество волос в жару

В первую очередь специалист посоветовал использовать в летний сезон шампуни и кондиционеры с SPF-защитой не менее 15. Кроме того, он призвал включить в уход за прядями несмываемые продукты, кремы или масла. По его словам, последние лучше защищают от выгорания на солнце.