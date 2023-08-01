Филлеры могут привести к некрозу вместо объема, заявила врач

У россиянок новая мода – увеличение губ дешевыми филлерами, приобретенными на маркетплейсах. Чем чреваты домашние эксперименты с уколами красоты, телеканал «МИР 24» спросил врача-дерматовенеролога, главного врача медицинской клиники Татьяну Баллирано.

Видео дня

Продавцов, торгующих филлерами на маркетплейсах, десятки. Что за средства они предлагают?

- И я, и мои коллеги-врачи, конечно, шокированы тем, что увидели. Некоторые препараты мы вообще первый раз видим и слышим о них. У них нет регистрационного удостоверения на территории России. То, что мы видели, в основном, корейского и китайского производства. Понятия не имеем, что это за препараты, хотя в составе написано, что это препараты гиалуроновой кислоты.

Правда, что уважающие себя клиники в принципе не работают с китайскими филлерами?

- Естественно, никто из моих коллег не работает с китайскими препаратами, я не знаю ни одну такую клинику. Потому что эти препараты не имеют регистрационного удостоверения на территории России. Все-таки самые лучшие препараты, которые зарекомендовали себя десятилетиями на международном рынке, – это препараты производства Швейцарии, Франции, европейские препараты. Есть отдельные препараты корейского производства, которые мы используем годами и которые не имеют побочных эффектов. Но все они имеют регистрационное удостоверение. Тем не менее, поклонниц домашних уколов красоты не становится меньше, а, наоборот, больше и больше, и среди отзывов немало восторженных. Есть даже такие: «Кем нужно быть, чтобы идти ко врачу и отдать за такую же процедуру 20 тысяч?» Что профессионал на это может возразить?

- Встают волосы дыбом от данного заявления! Дело в том, что они даже не понимают, о чем речь. Нанести крем на лицо и получить аллергическую реакцию – это еще ничего страшного. Если мы будем вводить в лицо неизвестный препарат, то последствия могут быть от минимального получения гематомы до слепоты, омертвения тканей, до летального исхода. Нужно знать технику введения, нужны элементарные знания анатомии. У нас есть крупные магистральные сосуды, и такими манипуляциями можно их перекрыть, и в результате получить очень большое количество серьезных осложнений, не совместимых с жизнью.

Поэтому я вообще не понимаю, кто делает такие утверждения. Наверное, это абсолютно необразованные девушки, которые не понимают, что это инъекционная, врачебная, в каких-то случаях даже хирургическая манипуляция, которая должна выполняться врачом, специалистом, который знает препарат, знает, куда и как колоть. Это на самом деле очень серьезная манипуляция и инъекция.

Именно поэтому, видимо, врачи и настаивают на том, что колоть филлеры нужно только в клиниках, для этого даже не подходят салоны красоты?

- Это именно врачебная манипуляция в кабинете с медицинской лицензией. Она может выполняться только врачом-дерматовенерологом, косметологом в клинике с медицинской лицензией на помещение либо в салоне красоты, который проходит по нормативам и у которого есть медицинская лицензия на кабинет.

По мнению экспертов, не меньшую опасность представляют и бьюти-гаджеты, которые широко представлены на маркетплейсах. Чем это можно объяснить?

- По поводу бьюти-гаджетов, наверное, не все так страшно. Я не могу сказать, что именно бьюти-гаджеты несут какие-то серьезные осложнения и последствия. Я не видела, чтобы продавали какие-нибудь лазерные шлифовки или фракционный углекислотный лазер. Для домашнего использования они, скорее всего, в большей степени неэффективны, нежели несут какие-то серьезные побочные эффекты или осложнения. К ним относятся и массажеры?

- Они абсолютно безвредные. Может быть, частично бесполезные, но, по крайней мере, безвредные. Есть инфракрасные аппараты, ультразвуковые аппараты для домашней чистки, они тоже достаточно слабенькие. Если аппарат работает для IPL-терапии волос, для удаления волос, если это диодные лазеры, то их мощность слабая, они слабоэффективные. Максимум можно получить ожог, и то, при такой мощности он не будет сильным. Так что получить серьезные последствия от бьюти–гаджетов в домашних условиях достаточно сложно. Просто они неэффективные.

Стоит ли в принципе покупать косметические средства на маркетплейсах?