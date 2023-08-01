5 трендов маникюра, которые всегда будут актуальными

Мода изменчива, как погода в сентябре: то, что еще вчера было настоящим трендом, сегодня превращается в моветон. Но маленькое черное платье, алая помада и классические лодочки — классика вне времени. Существуют такие всегда актуальные дизайны и в маникюре. Хотите выглядеть стильно и современно в любой день? Выбирайте их.

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Френч

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К Франции этот маникюр не имеет отношения, но по всему миру нюдовые ногти с подчеркнутым свободным краем принято называть «френчем». Он завоевал популярность больше десяти лет назад, за это время дизайн видоизменялся, у него появлялись вариации. Так, в 2010 в моде был грубоватый маникюр с довольно толстой белой линией. Сейчас такой смотрится уже неактуально. Зато на пике популярности тонко обрисованный свободный край, при этом он может быть не только белым, но и любого понравившегося оттенка. Попробуйте френч с металлическим краем, он смотрится очень стильно и элегантно.

Нюдовый

Мастера маникюра признают, что именно этот дизайн клиенты просят чаще всего. И, конечно, это легко объяснимо: нюдовые ногти прекрасно смотрятся с любым нарядом, они выглядят элегантно, подчеркивают женственность. Главное правило — выбрать подходящий оттенок, который перекликается с оттенком кожи. Дополнить нюд можно яркими деталями, рисунком, геометрическим принтом.

Красный

Конечно, без этого маникюра обойтись в такой подборке невозможно. Он появился задолго до нашей эры, видоизменялся, был фаворитом Мэрилин Монро, принцессы Дианы и многих других культовых женщин. Психологи отмечают, что этот оттенок маникюра привлекает внимание мужчин и делает женщину в их глазах более кокетливой и игривой. Пробуйте разные тона красного, экспериментируйте с матовым и глянцевым топом, красной втиркой. Любой из этих вариантов смотрится потрясающе.

Блеск

Мелкие блестки, вмешанные в спокойный оттенок, тоже не теряют актуальности уже много лет. Если вам нравится нюд, но хочется более праздничный вариант, попробуйте использовать блестки. Их можно нанести под базу, чтобы акцент не отвлекал внимание, но был нежной и прекрасной деталью. Еще один способ — сделать растяжку блестками на одном или нескольких ногтях, он будут привлекать внимание к рукам.

Спокойные оттенки