3 способа справиться с жирным блеском в жару

Лето для обладателей жирной кожи — особый сезон, когда при выходе на улицу обязательно берешь с собой как минимум салфетки для лица и пудру. Но мы пошли чуть дальше и собрали лайфхаки, чтобы вам не приходилось слишком сильно переживать из-за жирного блеска в течение дня. Пользуйтесь на здоровье!

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Откажитесь от увлажняющего крема

Да, после умывания с утра кожа нуждается в питании, однако если у вас жирная кожа с утра этот этап можно пропустить. Конечно, если у вас не запланировано ответственное мероприятие, где нужно появиться при полном макияже. В обычный день будет достаточно умыться обычным средством по типу кожи и слегка промокнуть лицо, но не вытирая его, чтобы кожа сама впитала необходимое количество влаги. Если вы не можете обойтись без крема, выбирайте эмульсии, которые не создадут пленку на лице в течение дня.

Откладываем в сторону тональный крем

В обычный день он вам едва ли пригодится, если ваша работа не связана со сферой бьюти. Даже матирующее тональное средство через пару часов предательски заблестит, а еще хуже — забьются в поры или просто скатается, если вы не закрепите его финишной пудрой. Но в этом случае вы опять создаете слоеный пирог на лице, через слои которого блеск все равно проберется. Будьте проще — на очищенную кожу нанесите консилер или корректор для ретуши несовершенств, а большую часть кожи оставьте нетронутой. Чем меньше средств на лице, тем меньше вероятности, что вы столкнетесь с блеском в течение дня.

Используйте салициловую кислоту