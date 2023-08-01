Как получить белоснежную улыбку в домашних условиях

Яркие и белоснежные зубы привлекают внимание и придают уверенность в себе. Однако со временем зубы могут потемнеть под воздействием ряда факторов, включая пигментированную пищу и неправильный уход за полостью рта. В этой статье Kleo.ru расскажет о том, как добиться белизны улыбки в домашних условиях, используя эффективные и безопасные методы отбеливания зубов.

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Причины потемнения зубов

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Прежде чем приступать к отбеливанию, важно понять причины потемнения зубов. К ним можно отнести старение, употребление кофе, чая и красного вина, а также неправильное питание. Такие привычки, как курение, также могут негативно влиять на белизну зубов.

Подготовка к отбеливанию

Перед началом отбеливания рекомендуется пройти обследование и консультацию у стоматолога. Необходимо также удалить зубной налет и зубной камень. Важно также оценить возможные риски и побочные эффекты отбеливания.

Методы домашнего отбеливания

Использование специальных отбеливающих паст и гелей

Отбеливающие пасты и гели – распространенные варианты домашнего отбеливания. Они содержат активные ингредиенты, которые удаляют пятна и осветляют зубы. Регулярное использование отбеливающих паст и гелей может дать заметные результаты.

Использование самодельных отбеливающих растворов

Многие слышали о простых домашних рецептах отбеливания зубов. Например, смесь пищевой соды и перекиси водорода, некоторые продукты, такие как апельсиновая корка, и многие другие. Давайте остановимся на них подробнее.

1. Смесь пищевой соды и перекиси водорода.

Смешайте небольшое количество пищевой соды и перекиси водорода до получения пасты.

Нанесите пасту на зубную щетку и чистите зубы в течение 1-2 минут.

Не чистите зубы слишком сильно, чтобы не повредить эмаль.

После чистки зубов хорошо прополощите рот водой.

2. Использование активированного угля

Растолките в порошок несколько таблеток активированного угля.

Смочите зубную щетку и окуните ее в угольный порошок.

Аккуратно чистить зубы угольным порошком в течение 1-2 минут.

После чистки хорошо прополоскать рот водой.

3. Смесь кокосового масла и пищевой соды Возьмите чайную ложку кокосового масла и половину чайной ложки пищевой соды.

Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Нанесите эту смесь на зубную щетку и чистите зубы в течение 1-2 минут.

Выплюньте смесь и прополощите рот водой.

4. Применение апельсиновой цедры

Для отбеливания зубов можно использовать свежую кожуру апельсина.

Отрежьте небольшой кусочек кожуры апельсина и натрите им поверхность зубов.

Помассируйте зубы с кожурой апельсина в течение нескольких минут.

Затем прополощите рот водой.

5. раствор кокосового масла и активированного угля Смешайте 1 ч.л. кокосового масла с половинкой ч.л. активированного угля.

Перемешать до получения однородной массы.

Нанесите эту смесь на зубную щетку и чистите зубы в течение 1-2 минут.

Выплюньте смесь и прополощите рот водой.

Перед использованием любого отбеливающего раствора или средства рекомендуется проверить состояние зубов и десен. Проведите также тест на аллергию, чтобы убедиться в отсутствии чувствительности зубов и десен. При появлении неприятных ощущений или реакций следует прекратить использование и обратиться к стоматологу.

Здоровье зубов и уход за ними после отбеливания

Помимо отбеливания, не забывайте регулярно ухаживать за зубами: чистить их щеткой и зубной нитью. Для поддержания белизны зубов следует избегать употребления пигментированных продуктов и никотина. Также рекомендуется посещать стоматолога для профилактических осмотров и консультаций.