Продукты, которые провоцируют ранние морщины

Даже тоненькие мимические морщинки могут вогнать в депрессию, что уж говорить о носогубках и глубоких морщинах на лбу, которые после 35 лет становятся все ярче. А знаете ли вы, что часто вы сами провоцируете углубление этих самых морщин? Мы собрали продукты, которые вы обожаете, но которые наносят вред вашей красоте, делая морщины еще заметнее.

© WomanHit.ru

Кофеин

Обожаемый нами кофе, без которого не обходится ни один день, по крайней мере, у большинства жителей большого города. Но при этом любые кофейные напитки вызывают серьезную сухость кожи, что лишь усиливает любые морщины. Без дополнительного увлажнения любителям кофе не обойтись. Кстати, поклонники чая, особенно зеленого, также не застрахованы от раннего появления морщин. Будьте аккуратны и старайтесь не злоупотреблять кофейными напитками, если внешность играет для вас большую роль.

Сахар

О том, что сахар — лучший друг большинства проблем с кожей, знают многие. И все же мы продолжаем употреблять печенье, конфеты, торты и вкуснейшие пирожные, от которых так сложно отказаться. Помните, что сахар содержится в большинстве современных продуктов, а потому ваша любовь к сладостям лишь ускоряет деструктивные процессы в коже, которые и так непросто притормозить.

Молоко

Цельное молоко и молочные продукты невероятно полезны, пока человек находится в процессе роста, но уже после 25 лет потребление молока лучше сократить, а иногда и свести к минимуму. Все дело в том, что лактозосодержащие продукты вызывают усиление процессов окисления, а это — преждевременное появление морщин и, в целом, сухость и другие проблемы с кожей.

Алкоголь