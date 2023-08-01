Врач предупредила россиян об опасности сна с мокрыми волосами

По словам врача, материал подушки удерживает влагу на коже головы, провоцируя тем самым появление неприятного запаха, а также размножение бактерий и дрожжей. При этом медик отметила, что если наволочки меняются не очень часто, то люди могут столкнуться с такой проблемой как перхоть. Айсина объяснила, что жир, который выделяется на коже головы, приводит к шелушению.