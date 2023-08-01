Как избавиться от мозолей в домашних условиях

Новая пара обуви — далеко не всегда приятный подарок самой себе. Даже после недолгой прогулки на ногах могут появиться ужасные мозоли, которые будут доставлять дискомфорт еще долгое время. Чтобы не страдать понапрасну, стоит узнать, как помочь своим ногам.

© ru.123rf.com

"Рамблер" рассказывает, какие виды мозолей бывают и как их можно вылечить в домашних условиях.

Видео дня

Водяная мозоль

Водяную мозоль можно обнаружить в области пятки или у ахиллова сухожилия. Она выглядит как небольшой пузырь, который появляется из-за тесной обуви. Избавиться от такой мозоли можно следующим образом:

Ополосните ногу. Постарайтесь, чтобы мозоль не лопнула.

Приклейте пластырь для влажных мозолей.

Соорудите повязку из марлевых медицинских салфеток.

Приложите ее к пузырю и зафиксируйте пластырем.

Меняйте повязку как минимум 2 раза в день: утром и вечером.

Если мозоль лопнет, не трогайте кусочки кожи, поскольку они защищают болезненное место. Промывайте мозоль хлоргексидином. Если появится гниение, сразу же обратитесь к врачу.

Более радикальный способ — проколоть пузырь.

Найдите стерильную иглу от шприца. Если ее нет, то протрите обычную булавку спиртом.

Вводите иглу сбоку пузыря, а не в середине. Вам ни в коем случае не нужно доставать до дна.

Прижмите мозоль кусочком бинта, чтобы вытекла жидкость.

Сверху наложите бактерицидный пластырь. Меняйте его несколько раз в день, снимайте на ночь.

Сухая мозоль

Этот вид мозоли выглядит как небольшой желтоватый бугорок. Обычно болит не сильно, но если заранее не позаботиться о сухой мозоли, то она может превратиться в водяную.

Чтобы избавиться от сухой мозоли, следует выполнять следующие действия:

Перед сном разведите ванночку с теплой водой, морской солью и содой.

Распарьте свои ноги 10-15 минут. Вытрите их бумажными салфетками, а затем поскоблите мозоль ватным диском или аптечной деревянной палочкой.

Смажьте болезненное место цинковой пастой, отшелушите ороговевшую кожу.

Если после того как мозоль сойдет, место сильно порозовеет, воспользуйтесь детским кремом. После всей этой процедуры наденьте носки, чтобы защитить ноги.

Стержневая мозоль

Стержневая мозоль обычно появляется на пальцах ног. С виду она похожа на сухую мозоль, однако имеет отверстие посередине и затрагивает более глубокие слои эпидермиса. Если вы любите носить узкую обувь, то рано или поздно можете заметить у себя на пальце именно этот вид мозоли.