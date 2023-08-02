Косметолог назвала необходимое для красоты кожи средство

В косметичке каждой женщины должен быть тоник, настаивает дерматолог, косметолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала россиянкам, почему считает это средство необходимым для красоты кожи.

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Врач назвала главным свойством тоника способность восстанавливать pH-баланса кожи после использования других косметических средств. Также тоник помогает удалить остатки макияжа, загрязнений и масла, которые остаются на коже.

По словам Богатовой, многие тоники содержат увлажняющие ингредиенты, например, гиалуроновую кислоту или алоэ вера. Они предотвращают обезвоживание кожи.

Врач обратила внимание, что тоник, нанесенный на лицо перед использованием сывороток, кремов или увлажняющих средств, способен повысить их эффективность.

«Использование тоника улучшает состояние кожи, обеспечивает увлажнение и может оказывать противовоспалительное и успокаивающее действие. Однако важно выбирать тоник, подходящий для вашего типа кожи и индивидуальных потребностей», — подвела итог косметолог.