Названы выдающие плохой вкус детали во внешнем виде

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала выдающие плохой вкус детали во внешнем виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

© unsplash.com

Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает более 470 тысяч подписчиков, обратила внимание на очень длинные ногти, оформленные художественным дизайном. По ее словам, подобный маникюр не придает женщине элегантности, даже несмотря на то, что сама процедура стоит дорого.

Кроме того, Бессет выделила микроблейдинг бровей и наращенные ресницы. Так, она отметила, что данные детали во внешности не делают образ стильным и привлекательным.

Lenta.ru

Видео девушки стало вирусным, набрав 312 тысяч просмотров и более пяти тысяч лайков. Многие комментаторы согласились с высказываниями блогерши.

«Вы правы насчет всего», «Единственное ваше видео, с которым я полностью согласен», «О, спасибо! Наконец-то хоть кто-то это сказал», — писали подписчики.