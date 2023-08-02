Названы антитренды в косметологии 2023 года

Мода на увеличение губ и скул филлерами прошла, уверяет дерматолог, косметолог Любовь Столина. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала антитренды в косметологии 2023 года.

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Первое, на что обратила внимание косметолог, — это снижение спроса на травматичные процедуры: срединные пилинги и шлифовки кожи, то есть профессиональные манипуляции, сопровождающиеся шелушением и раздражением кожи и требующие длительного восстановительного периода.

Меньше интереса вызывает и гиперкоррекция губ и зоны скуловой области, рассказала Столина. Это, по ее словам, не должно удивлять, поскольку из-за постоянной смены моды на форму и контуры лица любительницам таких процедур требовались периодические повторные коррекции.

По словам собеседницы «Ленты.ру», упал спрос и на ретиноиды — препараты с витамином А, активно используемые в эстетической косметологии для коррекции возрастных изменений, удаления пигментных пятен, акне. Как отмечает Столина, классические формы ретиноидов (ретинола ацетат, чистый ретинол, ретиноевая кислота) при высокой эффективности обладали и выраженным раздражающим действием, провоцировали ретиноевый дерматит и временную сухость кожи.

«Трендом становится атравматичность профессиональных процедур на фоне их высокой эффективности и стремление к сохранению естественной индивидуальной красоты, предоставленной каждому из нас природой», — подвела итог врач.