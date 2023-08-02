Названы 5 ошибок в домашнем уходе за кожей

Тщательное втирание кремов в кожу — одна из главных ошибок домашнего ухода за лицом, говорит дерматолог, косметолог Елена Богатова. Врач назвала «Ленте.ру» пять вещей, которые большинство женщин делает неправильно.

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Богатова предупредила, что нельзя для ухода за кожей использовать агрессивные средства: скрабы и тоники, которые могут нарушить естественный барьер кожи, вызвать сухость, раздражение и покраснение. Необходимо выбирать мягкие очищающие средства, соответствующие типу кожи.

Часто, по словам врача, женщины неправильно используют увлажняющие средства. Они нужны для поддержания здоровья и эластичности кожи, и наносить их нужно на очищенную и влажную кожу, а не на сухую, объяснила Богатова.

«Женщины могут неправильно обращаться с кожей лица, трогая ее слишком сильно, растягивая или натирая при нанесении косметических средств. Это может повредить ее структуру, привести к образованию морщин и потере упругости», — продолжает собеседница «Ленты.ру».

Еще одной ошибкой является отказ от питания кожи изнутри, отметила врач. Неправильное питание, недостаток витаминов и минералов и воды негативно отражаются на состоянии кожи. Рацион должен быть сбалансированным: со свежими фруктами, овощами, полезными жирами, рассказала Богатова.