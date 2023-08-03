Косметолог объяснила, как избавиться от розацеа

По словам специалиста, главное правило, которое стоит усвоить тем, кто столкнулся с этой проблемой: не пытаться быстро ее решить. Надо выбирать «бережные» косметологические процедуры.

Кроме того, аккуратно нужно подбирать средства для домашнего ухода. На полках в магазине стоит поискать баночки с пометкой «для чувствительной кожи». Пациентам с розацеа нельзя загорать, так что в косметичке им всегда нужно иметь крем с высокой SPF-защитой. Беречь себя, советует Морозова, и в зимний сезон. Развитие розацеа может спровоцировать холодный морозный воздух, поэтому перед выходом на улицу следует нанести на лицо и руки крем с повышенным содержанием жиров.