Косметолог объяснила, как избавиться от розацеа
Косметолог Татьяна Морозова рассказала, как избавиться от распространенного кожного заболевания — розацеа. Это хроническое воспаление кожи, оно поражает щеки, нос, подбородок и лоб. Розацеа обычно выглядит как сильное покраснение, пишут Вести Московского региона.
По словам специалиста, главное правило, которое стоит усвоить тем, кто столкнулся с этой проблемой: не пытаться быстро ее решить. Надо выбирать «бережные» косметологические процедуры.
Кроме того, аккуратно нужно подбирать средства для домашнего ухода. На полках в магазине стоит поискать баночки с пометкой «для чувствительной кожи». Пациентам с розацеа нельзя загорать, так что в косметичке им всегда нужно иметь крем с высокой SPF-защитой. Беречь себя, советует Морозова, и в зимний сезон. Развитие розацеа может спровоцировать холодный морозный воздух, поэтому перед выходом на улицу следует нанести на лицо и руки крем с повышенным содержанием жиров.