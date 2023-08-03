Сияние стало главным трендом этого года, на смену матовым текстурам пришлю легкие, сатиновые. Актуально это и в макияже, и в прическе, и в одежде. «Глазируйся!» — таким мог бы быть девиз стилистов в 2023 году. И достичь этого не так сложно, как может показаться.

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Глазированные волосы

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В отличие от «глазированных» глаз и губ, волосы не покрывают для достижения эффекта глянцевой поверхности блеском или гелем. Прическа должна сиять, но не казаться тяжелой или «хрустящей» от укладочных средств. Главный секрет блестящих, здоровых волос — глубокое увлажнение, питание и ровный естественный цвет.

Воспользуйтесь маской для волос, а затем нанесите несмываемый уход и просушите локоны на невысокой температуре, чтобы они не выглядели поврежденными. Можно вытянуть пряди брашингом или специальным утюжком, а после этого сбрызнуть специальным спреем для гладкости. Правда, во влажную погоду прическа продержится не больше пятнадцати минут, поэтому делать ее бессмысленно.

Глазированная кожа

Тренд на сияющие текстуры начался именно с нее. А точнее, с образов Хейли Бибер, которая на снимках и мероприятиях демонстрировала идеальную, словно отполированную, как жемчужинка, кожу. Модницы по всему миру подхватили эту идею. Так появился тренд на «глазированную кожу».

Чтобы добиться такого эффекта, визажисты советуют усложнить вечерний уход за кожей: снимать макияж с помощью масла, затем использовать пенку, тоник заменить на увлажняющий тонер, затем нанести сыворотку и обязательно глубоко увлажняющий крем.

А утром перед макияжем лицо снова необходимо увлажнить, затем нанести сияющую базу или мелкодиспенсерный хайлайтер. После этого следует покрыть кожу легким слоем BB-крема с естественным финишем, воспользоваться жидкими или кремовыми румянами с сияющими частичками, а вместо пудры использовать матирующие салфетки. Жирный блеск они уберут, но эффект холеной, сияющей кожи не пропадет.

Глазированный макияж

Сиющие, глянцевые текстуры — настоящий хит этого лета. Они отлично смотрятся, визуально уменьшают возраст, подчеркивают черты лица. Отличает глазированный макияж от других блестящих вариантов объемное сияние без крупных частиц глиттера.

Для этого используют жидкие тени с шиммером, а затем покрывают их специальными спарклами. Можно смешать несколько оттенков ил воспользоваться дуохромным продуктом, он создаст естественную игру света и тени, поэтому не понадобится подчеркивать складку или уголок века темными тенями.