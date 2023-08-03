Как перестать отекать: несложные секреты

Отеки — это лишние сантиметры на теле, одутловатость, темные круги под глазами на лице. А ведь так хочется просыпаться свежей, подтянутой, как героини фильмов. Чтобы избавиться от отеков, важно изменить образ жизни.

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Меньше соли

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Доктора рекомендуют употреблять не больше 3—5 грамм соли в день. Но в пару бутербродов с сыром или ветчиной уже содержится 5 грамм соли, а ведь мы добавляем соусы в блюда, подсаливаем супы и каши. В среднем, человек употребляет 10—15 грамм соли в сутки, провоцируя отеки.

Изменить это можно, если сократить количество этой приправы. Вместо соли используйте специи и травы, они тоже усиливают вкус еды.

Меньше сладкого

О том, что соль задерживает воду в организме, знают почти все. Но тем же свойством обладает и сахар. Быстрые углеводы обеспечивают стабильную задержку жидкости, поэтому, если хотите просыпаться свежей или перед важным мероприятием избавиться от пары килограммов, откажитесь на 3—4 дня от сахара и выпечки.

Пейте

Выделительную систему необходимо заставить нормально работать, а помогает в этом чистая вода. Выпивайте от полутора до двух литров жидкости в день. Важно, чтобы большую часть составляла простая негазированная вода, именно она отлично справляется с отеками.

Кстати, в жару организм старается запасаться водой, если вы пьете недостаточно. Поэтому раз в час выпивайте большой стакан воды.

Разгрузочные дни

Они помогают избавиться от застоявшейся воды перед важным мероприятием. Многие диетологи предлагают провести день на «молокочае». Это смесь теплого молока и крепкого зеленого чая. Во-первых, напиток отбивает аппетит. Во-вторых, зеленый чай отлично выводит лишнюю жидкость из организма, а значит, в праздничный день вы будете выглядеть гораздо свежее.

Больше калия

Если натрий задерживает жидкость в организме, то калий помогает ее выводить. Чемпионы по содержанию калия — бананы, картофель, шпинат. Добавляйте эти продукты в ежедневный рацион, чтобы отечность становилась меньше.

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