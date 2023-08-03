Какие брови в тренде: белые, ассиметричные и натуральные

Какие брови носить будем: белые, ассиметричные и натуральные
Эксперт WomanHit.ru — brow-эксперт, преподаватель Дарья Гальпер — рассказывает о brow-трендах сезона 2023 2024.
Перед тем, как рассказать вам о своих наблюдениях и прогнозах, давайте вспомним о трендах прошлых лет:
- 2016—2018 год: графичные брови на пике популярности (акцент на четкие линии и темные цвета);
- 2019—2021: графика остается в приоритете, к тому же мастера начинают экспериментировать с цветными красками и осветлением бровей;
- 2022—2023: графические яркие брови воспринимаются как old school’ная техника окрашивания. На пике моды — натуральные брови со сложной колористикой (пушистые, объемные, цвета подобраны к образу без затемнения).
Вспомнив былое, теперь поговорим о новых трендах на 2023—2024 год. Последняя неделя моды доказывает, что тренды 2023 года продолжаются и дополняются новыми.
Тренд 1: Обесцвеченные (белые) брови
Данный тренд встречается почти у всех моделей популярных брендов: Balmain, Givenchy, Balenciaga и др.
Тренд 2: Нетронутые брови (без окрашивания, коррекции и выравнивания симметрии)
У многих моделей таких брендов, как Chloe, Miu Miu, Victoria Beckhem, Valentino, LV и др. брови выглядят максимально натурально. В некоторых случаях сохранена даже природная асимметрия.
Если первые два тренда имеют маленький спрос у клиентов и не особо носибельны в жизни, то третий тренд сейчас на пике популярности и имеет высокий спрос.
Тренд 3: Натуральные брови
Аккуратная натуральность в форме и цвете с раскладкой волосков и прореживанием. Особо красиво этот тренд демонстрирует модный дом Chanel.
Идеальное попадание цвета бровей в цветотип и образ моделей.
Действительно, такие брови делают внешний образ гармоничным, дорогим, престижным и именно такая натуральная техника сейчас пользуется особым спросом.
Хочется отметить, что за, казалось бы, простым и натуральным результатом кроется сложнейшая многоэтапная работа мастеров-бровистов.
Иногда, чтобы добиться такого натурального эффекта, требуется больше времени на:
- выведение темного пигмента (возможно, нужно рассветлять брови и переделывать неудачное окрашивание от предыдущего мастера);
- подробный анализ типажа клиента и подбор цвета красителя (тут необходимы глубокие знания колористики у мастера);
- грамотная структурная коррекция (прореживание и раскладка волосков).
Из-за такой многоэтапности — процедура оформления бровей может занимать больше времени и сил мастера, чем при классическом окрашивании бровей, поэтому стоимость процедуры тоже может быть выше.
Но поверьте мне, как brow-эксперту с восьмилетним стажем, натуральные брови действительно преображают образ и сейчас самое время попробовать преобразить свои брови. Рада, что мир бровей дорос до красивого натурального тренда, который подойдет абсолютно всем и преобразит внешность в лучшую сторону.