Какие брови в тренде: белые, ассиметричные и натуральные

Эксперт WomanHit.ru — brow-эксперт, преподаватель Дарья Гальпер — рассказывает о brow-трендах сезона 2023 2024.

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Перед тем, как рассказать вам о своих наблюдениях и прогнозах, давайте вспомним о трендах прошлых лет:

Видео дня

2016—2018 год: графичные брови на пике популярности (акцент на четкие линии и темные цвета);

2019—2021: графика остается в приоритете, к тому же мастера начинают экспериментировать с цветными красками и осветлением бровей;

2022—2023: графические яркие брови воспринимаются как old school’ная техника окрашивания. На пике моды — натуральные брови со сложной колористикой (пушистые, объемные, цвета подобраны к образу без затемнения).

Вспомнив былое, теперь поговорим о новых трендах на 2023—2024 год. Последняя неделя моды доказывает, что тренды 2023 года продолжаются и дополняются новыми.

Тренд 1: Обесцвеченные (белые) брови

Данный тренд встречается почти у всех моделей популярных брендов: Balmain, Givenchy, Balenciaga и др.

Тренд 2: Нетронутые брови (без окрашивания, коррекции и выравнивания симметрии)

У многих моделей таких брендов, как Chloe, Miu Miu, Victoria Beckhem, Valentino, LV и др. брови выглядят максимально натурально. В некоторых случаях сохранена даже природная асимметрия.

Если первые два тренда имеют маленький спрос у клиентов и не особо носибельны в жизни, то третий тренд сейчас на пике популярности и имеет высокий спрос.

Тренд 3: Натуральные брови

Аккуратная натуральность в форме и цвете с раскладкой волосков и прореживанием. Особо красиво этот тренд демонстрирует модный дом Chanel.

Идеальное попадание цвета бровей в цветотип и образ моделей.

Действительно, такие брови делают внешний образ гармоничным, дорогим, престижным и именно такая натуральная техника сейчас пользуется особым спросом.

Хочется отметить, что за, казалось бы, простым и натуральным результатом кроется сложнейшая многоэтапная работа мастеров-бровистов.

Иногда, чтобы добиться такого натурального эффекта, требуется больше времени на:

выведение темного пигмента (возможно, нужно рассветлять брови и переделывать неудачное окрашивание от предыдущего мастера);

подробный анализ типажа клиента и подбор цвета красителя (тут необходимы глубокие знания колористики у мастера);

грамотная структурная коррекция (прореживание и раскладка волосков).

Из-за такой многоэтапности — процедура оформления бровей может занимать больше времени и сил мастера, чем при классическом окрашивании бровей, поэтому стоимость процедуры тоже может быть выше.