Многие сталкиваются с проблемой появления второго подбородка.

Это может произойти по разным причинам – из-за набора лишнего веса, нарушения обмена веществ или просто с годами наше лицо теряет четкий овал.

Как же решить эту проблему?

Ежедневная гимнастика лица и работа с осанкой помогут укрепить мышцы лица и шеи в домашних условиях.

Упражнение направлено на расслабление и растягивание мышц шеи. Это помогает воздействовать на жировую ткань под подбородком.

Чтобы увидеть результат, не забывайте, что регулярность – это ключ к успеху.

Подробнее о том, как выполнять упражнение от второго подбородка рассказал в своем видео врач Сергей Длин.