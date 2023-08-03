Как избавиться от второго подбородка с помощью упражнений: видео
Многие сталкиваются с проблемой появления второго подбородка.
Это может произойти по разным причинам – из-за набора лишнего веса, нарушения обмена веществ или просто с годами наше лицо теряет четкий овал.
Как же решить эту проблему?
Ежедневная гимнастика лица и работа с осанкой помогут укрепить мышцы лица и шеи в домашних условиях.
Упражнение направлено на расслабление и растягивание мышц шеи. Это помогает воздействовать на жировую ткань под подбородком.
Чтобы увидеть результат, не забывайте, что регулярность – это ключ к успеху.
Подробнее о том, как выполнять упражнение от второго подбородка рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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