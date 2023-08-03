Хирург предположил, что Павел Дуров изменил форму ушей

Хирург Давыдов предположил, что Павел Дуров изменил форму ушей
Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров не делал никаких пластических операций на лице. Об этом д.м.н., профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург Дмитрий Давыдов рассказал изданию «kp.ru».
По мнению Давыдова, с лицом Дурова его коллеги — пластические хирурги не работали.
«Единственный момент — угол расположения ушных раковин. Не исключено, что там была отопластика. Но тут изменена не форма ушных раковин, а оттопыренность, которая была раньше», — предположил эксперт.
Дмитрий Давыдов также прокомментировал изменения, которые произошли с телом Павла Дурова. Хирург сравнил юношеские фотографии бизнесмена и снимки, сделанные относительно недавно.
«Свежие фото сделаны профессионально, а старые — 18 лет назад. Надо также помнить, что мы говорим о растущем человеке. Был парень, он превратился в мужчину, который ведет правильный образ жизни, занимается спортом, нарастил мышцы. И это точно не имплантаты», — заявил врач.
Внешность Павла Дурова прокомментировала также врач-косметолог Алина Щелкунова. По ее мнению, бизнесмен проработал нижнюю часть лица с помощью контурной пластики.
«Если присмотреться, на некоторых старых снимках видны продольные морщинки на лбу и поджимающийся подбородок. Не исключено, что тут использовали ботулотоксин», — добавила косметолог.
Ранее Павел Дуров опубликовал фотографии своего торса и поделился мудростью с подписчиками.