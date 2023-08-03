Хирург предположил, что Павел Дуров изменил форму ушей

«Свежие фото сделаны профессионально, а старые — 18 лет назад. Надо также помнить, что мы говорим о растущем человеке. Был парень, он превратился в мужчину, который ведет правильный образ жизни, занимается спортом, нарастил мышцы. И это точно не имплантаты», — заявил врач.