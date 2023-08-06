Укладка волос может требовать много времени, особенно если у вас длинные и густые волосы. Регулярное воздействие высоких температур при использовании утюжков, плойки и фена может сильно травмировать и испортить структуру волос. Высокая температура разрушает кератин – основу волоса, делая его ломким и сухим.

Отказ от использования горячих инструментов для волос не означает, что вам придется распрощаться с красивой укладкой.

Ведь добиться идеальной прически с локонами на самом деле проще, чем кажется. И для этого вам понадобятся длинные носки и гибкие бигуди.

1. Нанесите на волосы легкий фиксирующий спрей или мусс.

2. Разделите волосы на несколько частей.

3. Возьмите носок, поместите внутрь бигуди, начните накручивать прядь волос на него, начиная от кончика и до самых корней.

4. Завяжите конец носка так, чтобы волосы не разваливались.

5. Повторите процедуру для каждой пряди.

6. Оставьте накрученные на носки пряди на несколько часов или всю ночь.

7. Осторожно снимите носки и распустите волосы.

8. При желании можно аккуратно расчесать локоны.

Об этом способе рассказала в своем видео блогер @Nastia_lubit.