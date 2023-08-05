Трихолог объяснила, кому нельзя делать ламинирование волос

Да, после ламинирования волосы буквально оживают: у них здоровый и блестящий вид, они становятся гладкими, и их проще укладывать. А ещё ламинирование усиливает яркость и интенсивность цвета волос.

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Однако у процедуры есть противопоказания, о которых некоторые даже не подозревают.

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Кому нельзя делать ламинирование волос

Трихолог, косметолог Мария Халдина рассказала Lenta.ru, что ламинирование грамотные специалисты обычно не делают на повреждённых волосах. Процедура мало того что будет бесполезной, так может только усугубить состояние волос, предупредила трихолог. Нельзя делать ламинирование людям с чувствительной кожей головы, потому что агрессивные ламинирующие растворы могут вызвать раздражение и аллергию.

«Ламинирования волос следует избегать людям с тяжёлыми соматическими заболеваниями. Инфракрасное или тепловое воздействие не рекомендуется при подозрении на рак, а также при гормональных болезнях, инфекциях или депрессии», — добавила трихолог.

Кстати, некоторые специалисты отказывают в процедуре беременным. Однако последствия процедуры не исследовали на таких женщинах, поэтому все риски и ответственность в таком случае несёт сама клиентка. Но на всякий случай некоторые не рискуют.

Как часто ламинировать волосы

Эксперт посоветовала не увлекаться процедурой. А всё потому, что излишнее воздействие тепла и инфракрасного излучения может повредить и пересушить волосы, несмотря на то что это, казалось бы, питает и укрепляет волосы. Ещё при частом ламинировании волосы могут стать менее объёмными и тяжёлыми. Попросту они устают. Чтобы процедура была безопасной, лучше проконсультироваться с трихологом. Специалист поможет исключить основные противопоказания и минимизировать побочные эффекты после подбора оптимального способа и препарата.

«После процедуры обязательно следуйте рекомендациям врача об уходе за ламинированными волосами», — заключила Халдина.

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