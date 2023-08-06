Российский хирург назвал самые опасные пластические операции

Перед пластической операцией надо убедиться, что клиника имеет все необходимые лицензии и надежное оборудование, призвал врач Илья Шаров.

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Самая опасная из пластических операций — липосакция, заявил пластический хирург Илья Шаров.

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Хотя она и считается простой, с ней связаны большинство смертей в эстетической медицине — как во время процедуры, так и после. Врач отметил, что основную опасность представляет липосакция больших объемов жира.

Однако есть и другие нюансы, которые могут привести к опасным последствиям. Вводимый при операции раствор Кляйна содержит лидокаин и может негативно влиять на сердечную мышцу. Кроме того, при липосакции можно повредить крупные кровеносные сосуды, что может вызвать жировую эмболию, при которой жир блокирует сосуды и возможно его попадание в сердце или мозг.

Вторая по опасности — операция по уменьшению и подтяжке груди. Из-за напряжения и нагрузки на швы заживление может занять больше времени, чем обычно, отмечает Шаров. Носимое после операции сдавливающее корректирующее белье замедляет восстановление, поэтому есть риск образования плотных рубцов или даже язв, пояснил он.

Третье место, по словам хирурга, занимает ринопластика: около 30% первичных операций заканчиваются вторичными манипуляциями, а 50% вторичных требуют третичной ринопластики. Каждое последующее хирургическое вмешательство может привести к повреждению сосудов, питающих окружающие ткани носа, указывает пластический хирург. Зачастую для восстановления тканей не хватает сосудов, и первые начинают отмирать. Это, в свою очередь, приводит к необходимости реконструктивной хирургии, включая пересадку кожного лоскута с других областей лица, отмечает специалист.

Для того обезопасить себя, необходимо консультироваться у профессионалов и выбирать только проверенные клиники, имеющие все необходимые лицензии и надежное оборудование, подчеркнул Шаров. Безопасность всегда должна быть на первом месте», резюмировал пластический хирург.