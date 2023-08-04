Эксперты рассказали, какой макияж отталкивает мужчин

Макияж для женщин после 40 лет может помочь подчеркнуть ее красоту, а может наоборот указать на возраст и добавить несколько лет.

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Стоит помнить, что некоторые приемы в нанесении косметики на лицо могут только оттолкнуть мужчин.

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Толстый слой базы и много тонального крема на лице

Если женщина наносит на лицо слишком плотный слой базы и/или тонального крема/пудры, очень часто создается впечатление, что она ходит в маске. Мужчины, как правило, предпочитают естественную красоту, поэтому необходимо сделать акцент на легкое покрытие, которое даст коже дышать и сохранять молодость еще дольше, ведь неправильное обращение с косметикой не только внешне добавляет возраст, но и старит кожу.

Например, сейчас в продаже есть множество кремов под макияж или ВВ-кремов, которые имеют более легкую текстуру. Их ценовой диапазон может подойти любому кошельку, необходимо только правильно подобрать тон.

Слишком яркая помада

Яркая помада может выглядеть привлекательно, но может и оттолкнуть мужчин. Они предпочитают более нюдовые (нейтральные) оттенки, которые повторяют естественные тона губ и не привлекают внимание.

Слишком яркие губы выглядят провокационно и даже иногда вульгарно, поэтому стилисты эксперты рекомендуют женщинам после 40 выбирать иные оттенки, чтобы цвет соответствовал статусу.

Слишком контурированные щеки

Современная мода часто заставляет женщин подбирать для себя неподходящие акценты в макияже. Это же относится к контурингу лица и щек, мужчин это привлекает достаточно редко. Они предпочитают более мягкие линии и естественный вид, поскольку острые формы напоминают им хищниц, а мягкие, по их мнению, показывают доброту и покладистость женщины.

Слишком четкие и яркие брови

По той же причине, ухоженные естественные брови привлекают мужчин гораздо больше, чем остроугольные и атакующие. Слишком тяжелые и толстые брови могут создать впечатление излишней строгости и мужественности, что безусловно не привлечет внимание мужчины. Эксперты рекомендуют выбирать более естественную форму и легкую подводку для бровей.

Перебор с блеском и сиянием

Большое количесто во блеска на глазах, губах, скулах в глазах мужчин может выглядеть неестественно и от этого непривлекательно. Как правило, они предпочитают более матовые оттенки, которые также подчеркнут естественность в женщине, пишет портал Rsute.ru.

Важно помнить, что макияж — личный выбор каждой женщины и она имеет право на свой уникальный стиль, однако если она хочет завоевать внимание мужчины, то стоит опираться и на его мнение тоже. Самая лучшая косметика для женщин после 40 лет — отдых и забота о себе.

Нужно стараться выбирать умеренные и естественные макияжи, которые будут скрывать то, что хочет женщина и выгодно подчеркивать ее красоту в любом возрасте. Главное, что представительницы прекрасного пола чувствовали себя уверенно и гармонично.