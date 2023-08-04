Врач предупредила о вреде ламинирования волос

Ламинирование волос при некоторых положительных свойствах противопоказано людям с депрессией, предупредила трихолог, косметолог Мария Халдина. Врач в беседе с «Лентой.ру» предупредила о вреде ламинирования волос для некоторых людей.

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Ламинирование делает волосы гладкими, красивыми, защищает их от воздействия окружающей среды, рассказала Халдина. После ламинирования волосы обретают здоровый и блестящий вид, становятся гладкими и податливыми для укладок. К тому же ламинирование усиливает яркость и интенсивность цвета волос. Однако у процедуры есть противопоказания, добавила врач.

Например, ламинирование не делают на поврежденных волосах. Процедура не даст желаемых результатов, а лишь усугубит состояние волос, объяснила трихолог. Противопоказано оно и людям с чувствительной кожей головы, так как агрессивные ламинирующие растворы могут вызвать раздражение и аллергию.

"Ламинирования волос следует избегать людям с тяжелыми соматическими заболеваниями. Инфракрасное или тепловое воздействие не рекомендуется при подозрении на рак, а также при гормональных болезнях, инфекциях или депрессии", - Мария Халдина.

Халдина добавила, что последствия процедуры не исследовали на беременных, поэтому все риски и ответственность несет клиентка.

Собеседница «Ленты.ру» рекомендует не проводить процедуру часто, так как излишнее воздействие тепла и инфракрасного излучения может повредить и пересушить волосы. Также при частом ламинировании волосы могут стать менее объемными и тяжелыми из-за «переутомления».