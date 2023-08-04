Стоматолог объяснила, вредны ли на самом деле грилзы и скайсы

Француженка Долли Коэн создаёт необычные украшения для больших селебрити. В её грилзах и скайсах — так называется аксессуар для зубов, ходят Бейонсе, Рианна, Тина Кунаки и Розалия.

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Александра Козубенко — стоматолог-ортодонт «Клиники Александры Козубенко», рассказала, насколько такой аксессуар безопасен и сможет ли он войти в ряд повседневных украшений.

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По словам эксперта, сейчас грилзы можно найти как на маркетплейсах, так и индивидуально изготовленные на заказ. Но нужно помнить, что неиндивидуальные украшения на зубы — небезопасны, так как дешёвый сплав, из которых они выполняются «на потоке», может вызывать аллергию, травмировать дёсны. При этом они плохо фиксируются, есть даже риск проглотить изделие.

Индивидуальные украшения изготавливаются по модели челюстей пациента, которая получается из слепков («отпечатков» зубов специальной массой) в кабинете стоматолога. Такие грилзы качественные, отлично фиксируются на зубах. Но даже у них могут быть неприятные последствия ношения:

Они деформируют прикус. Грилзы не дают смыкаться задним зубам, и при длительном ношении боковые зубы будут перепрорезываться, чтобы начать контактировать со своей парой. Исправлять это придётся у ортодонта с помощью брекетов/элайнеров

Украшение может вызвать проблемы с суставом челюсти (ВНЧС). Опять же, это происходит из-за несмыкания боковых зубов и приёма пищи в грилзах, когда жевание в переднем отделе, а не в боковом (там нет смыкания).

Грилзы могут вызывать проблемы с дёснами, слизистой полости рта из-за постоянного раздражения частями украшения.

Аксессуар может вызывать кариес, если постоянно находиться и принимать пищу в нём.

Стираемость зубов, истончение эмали. Металл может приводить к стираемости эмали зубов, которые контактируют с грилзом.

Шепелявость: так как изделие имеет толщину, шепелявость в таких конструкциях неизбежна.