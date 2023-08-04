Подчеркнутые и аккуратные брови делают взгляд более выразительным. Также они играют очень важную роль в формировании черт нашего лица.

Как сделать идеальный макияж бровей? Все просто – нужно знать три простых правила.

1. Основание и кончик брови должны находиться на одной линии. Чтобы отметить уровень основания брови, можно использовать линейку.

2. Не стоит уводить кончик брови вниз. Это будет создавать ощущение грустного взгляда.

3. Основание должно быть самой светлой частью брови. Если его слишком сильно закрашивать, то лицо будет казаться грубым.

Следуя этим трем правилам, вы сможете легко создать идеальный макияж бровей, который подчеркнет вашу красоту.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Julyabay.