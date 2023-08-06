Эксперт назвал опасные для здоровья компоненты косметики

Эксперт рассказала, какие компоненты каждодневной косметики причиняют вред здоровью.

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Юлия Вельчева-Лутак, специалист по парфюмерии и основатель бренда BY KAORI, поделилась информацией о нескольких опасных компонентах в косметике.

По словам Юлии, хлорид алюминия, часто встречающийся в дезодорантах, может вызывать проблемы. Он может забивать поры, не позволяя коже нормально дышать, что может повлиять на работу лимфатической системы и потоотделение.

Ещё одним небезопасным ингредиентом являются некоторые сульфаты, такие как SLS и SLES, которые могут вызвать зуд, сухость и шелушение кожи. Однако натуральный эмульгатор Behenyl Trimethyl Ammonium, Methosulfate в продуктах для волос с кондиционирующим эффектом, по словам специалистки, безопасен.