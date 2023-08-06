Тренды будущей осени: самые модные оттенки в маникюре

До наступления осени осталось не так много времени, пора вникать в новые бьюти-тренды.

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Тренды в маникюре меняются столь же стремительно, как и на подиуме. Но это не повод отставать от них. Осень не за горами — стоит начинать постепенно привыкать к этой мысли и продумывать маникюр, который будет украшать вас будущей осенью.

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О том, что модно в грядущем сезоне, рассказала nail-блогер, nail-стилист Оксана Новикова.

Многогранность

Осенью уже долгое время в маникюре преобладают сложные цвета — пудровые, приглушенные оттенки, которые хочется разглядывать и сложно описать одним словом, например, такие, как терракотовый, хаки, каштановый, винный, кирпичный, тем не менее, осенью 2023 будут популярны и яркие цвета, например маджента, коралловые оттенки, лаймовый, фуксия, неоновый оранжевый.

Насыщенность

Конечно же яркие покрытия в маникюре постепенно сменяются темными глубокими цветами - изумрудный, иссиня-черный, темная морская волна, темно-коричневый.

Вечная классика

Ни одно время года не обходится без нюда. Этой осенью модное сообщество захватил новый нюдовый тренд - Lip Gloss nail. Но этот нюд не совсем обычный, он максимально естественный за счет своей полупрозрачности. Это скорее прозрачное покрытие с легким нюдовым оттенком, здесь преобладающие цвета - розовые и бежевые. Такой маникюр не надоедает и может быть повседневным вариантом, особенно подойдет девушкам, которых обязывает дресс-код в силу разных обстоятельств.

Изюминка

В маникюре с дизайном популярны различные фактуры и текстуры на ногтях — имитация бетона, стекающий металл, мятая фольга, дерево.

Детали

Дизайны в корейском стиле устойчиво укоренились у русских мастеров, все так же популярны объемные футуристичные абстрактные полупрозрачные или металлические элементы — как небольшие акценты в стиле минимализма и как «макси-дизайн» на всех ногтях.

Эффектность

Этой осенью также в тренде покрытия с эффектом «кошачий глаз» в светлых оттенках, с различными магнитными бликами и в ярких оттенках, которые достигаются с помощью витражных покрытий.

По-новому

Френч — популярен в любое время года, но осенью 2023 он не будет классическим, а с использованием глубоких сложных цветов, при этом ногтевое ложе часто можно будет увидеть в молочных и холодных оттенках. Френч с цветным ногтевым ложе — это еще один тренд, который все больше набирает популярность, осенью он достигнет своего пика, здесь будут сочетаться самые разные цвета для усиления контраста.