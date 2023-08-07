Объявлено имя "Миссис Россия – 2023"

Титул "Миссис Россия – 2023" завоевала 32-летняя Жанна Специальная из Геленджика, сообщает ТАСС.

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Девушке вручили главный приз всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин – путевку на Мальту.

"Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, – рассказала новая миссис Россия.

Девушка родилась в Ростове-на-Дону и не так давно победила в конкурсе "Миссис Геленджик – 2023".

Всего в этот раз в финал вышли 33 участницы из разных регионов страны. Самой молодой претенденткой стала 28-летняя Кристина Гончарова из Пскова, а самой взрослой – 56-летняя Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода.