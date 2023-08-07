Выведи макияж на новый уровень: секреты визажистов

Даже привычный дневной макияж может смотреться гораздо выигрышнее, если использовать техники и лайфхаки от опытных визажистов.

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Лицо

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Красивая, светящаяся кожа — залог идеально мейк апа, поэтому специалисты столько внимания уделяют основе для макияжа и коррекции. Возьмите за правило никогда не наносить тональный прямо на лицо или кисть. Для начала выдавите немного продукта на тыльную сторону ладони, прикоснитесь кистью или спонжем и впечатайте в руку парой легких движений, лишь после этого переносите на лицо.

Так основа ляжет ровно и не забьет поры. Кстати, если тон вы привыкли наносить кистью, после этого пройдитесь по лицу чистым спонжем, он удалит излишек средства, чтобы избежать эффекта маски.

Еще один лайфхак: попробуйте нанести кремовую коррекцию до тонального крема. Скульптор, кремовые румяна, хайлайтер не растушевывайте сильно, под тональной основой они будут смотреться очень естественно.

Если хотите получить сияющую кожу, нанесите под тональную основу жемчужную базу или просто вмешайте в крем немного жидкого хайлайтера.

А закрепляя макияж лица пудрой, стряхните ее с кисти, а затем возьмитесь за самый кончик ручки — так слой продукта будет невесомым и ляжет прозрачной вуалью.

Глаза

Чтобы макияж глаз получился чистым, найдите зону выразительности. Это пересечение вертикальной линии от внешнего края радужки к брови и складки века. Именно здесь должно проходить максимальное затемнение. Поставьте точку тенями и растушевывайте их к внутреннему уголку по складке, словно натягивая на яблочко глаза.

Не забывайте о проработке межресничной зоны, именно она сделает глаза распахнутыми и выразительными. Для того, чтобы нарисовать межресничку, необязательно использовать черный карандаш. Гораздо выигрышнее смотрятся цвета, контрастирующие с оттенком радужки. Так, зеленые глаза заиграют, если использовать фиолетовый карандаш, а голубые идеально сочетаются с коричневым.

Кстати, о цвете. Визажисты обожают цветные туши, особенно в возрастном макияже. Замените черный продукт на фиолетовый, синий, темно-зеленый. Эти варианты сделают взгляд ярче, не отягощая его. Такой макияж отлично смотрится даже днем.

Никогда не забывайте о нижнем веке, проработайте весь валик светло-коричневыми тенями, а затем растяните немного хайлайтера по линии роста нижних ресниц. Взгляд тут же распахнется, а все лицо станет более свежим.

Губы

Несмотря на вернувшийся тренд рисовать весьма заметный контур, не используйте этот прием в реальной жизни. Вместо этого пройдитесь карандашом строго по контуру и растушуйте его внутрь, затем нанесите тинт подходящего оттенка и добавьте блеск для губ.