"Миссис Россия – 2023": как выглядит победительница конкурса Жанна Специальная
6 августа в Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023".
Победу одержала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. Главным призом стала путевка на Мальту. Ранее россиянка выиграла конкурс "Миссис Геленджик – 2023".
Жанна покорила жюри не только своей красотой: девушка воспитывает трехлетнюю дочь Амелию, возглавляет департамент продаж в IT-компании, а еще на ее счету целых четыре диплома о высшем образовании.
В интервью победительница призналась, что отправилась на конкурс для того, чтобы "выйти из декретного отпуска красиво". По словам Жанны, конкурс принес ей множество положительных эмоций, а также подруг по всей России.
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