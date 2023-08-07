Жанна покорила жюри не только своей красотой: девушка воспитывает трехлетнюю дочь Амелию, возглавляет департамент продаж в IT-компании, а еще на ее счету целых четыре диплома о высшем образовании.

В интервью победительница призналась, что отправилась на конкурс для того, чтобы "выйти из декретного отпуска красиво". По словам Жанны, конкурс принес ей множество положительных эмоций, а также подруг по всей России.