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"Миссис Россия – 2023": как выглядит победительница конкурса Жанна Специальная

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Победу одержала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. 
© Соцсети
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Жанна покорила жюри не только красотой, но и образованностью – у девушки четыре диплома о высшем образовании.  
© Соцсети
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В интервью победительница призналась, что отправилась на конкурс для того, чтобы "выйти из декретного отпуска красиво". 
© Соцсети
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Жанна возглавляет департамент продаж в IT-компании.  
© Соцсети

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По словам победительницы, конкурс принес ей множество положительных эмоций. 
© Соцсети
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Специальная воспитывает дочь Амелию.  
© Соцсети
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Жанна родила дочь всего три года назад, но уже может похвастаться безупречной фигурой.  
© Соцсети

    6 августа в Москве прошел финал всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин "Миссис Россия – 2023".

    Победу одержала 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная. Главным призом стала путевка на Мальту. Ранее россиянка выиграла конкурс "Миссис Геленджик – 2023".

    Жанна покорила жюри не только своей красотой: девушка воспитывает трехлетнюю дочь Амелию, возглавляет департамент продаж в IT-компании, а еще на ее счету целых четыре диплома о высшем образовании.

    Объявлено имя победительницы конкурса "Миссис Россия – 2023"

    В интервью победительница призналась, что отправилась на конкурс для того, чтобы "выйти из декретного отпуска красиво". По словам Жанны, конкурс принес ей множество положительных эмоций, а также подруг по всей России.

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