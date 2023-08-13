Как правильно удалить волосы с лица ниткой: видео

Удаление нежелательных волос с помощью нитки называется тридинг. Такой способ коррекции бровей уже давно используется на Востоке, в то время как в России он лишь конкурирует с другими методами.

В отличие от бритвы, восковых полосок или депиляторов, нитка не повреждает верхний слой кожи. Она аккуратно выдергивает волоски, не травмируя эпидермис.

Выполнять тридинг можно в домашних условиях, так как это техникой достояно просто овладеть. Для эпиляции лучше всего использовать хлопковую или шелковую нить длиной около 30 см. Она должна быть прочной и гладкой.

Тем не менее, безопасность и успешность процедуры будет полностью зависеть от техничности мастера. Если же вы решили попробовать такой способ коррекции бровей самостоятельно, вам может потребоваться некоторое время.

Подробнее о том, как самостоятельно удалять волосы с помощью нити, рассказала в своем видео блогер @Julyabay.