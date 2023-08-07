Anti-age процедуры, которые стоит попробовать уже в сентябре

Лето подходит к концу, а это значит, стоит задуматься над процедурами, которые вы так долго откладывали. Мы собрали бьюти-гайд из косметологических манипуляций, которые помогут поддержать молодость кожи.

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Фототерапия

Отличный способ справиться с поверхностной пигментацией и получить более ровный цвет лица. Благодаря процедуре можно подстегнуть кожу к синтезу коллагена, при этом ее барьер никак не нарушается. Важно помнить, что процедура противопоказана в летнее время, иначе есть риск получить обратный эффект. Также стоит быть внимательными девушкам со светлой кожей — перед процедурой обязательно получите консультацию специалиста.

Пилинг

Если вы не страдаете от сильных возрастных изменений, поддерживать красоту кожи поможет пилинг. Вместе со специалистом вы сможете выбрать оптимальный вариант процедуры — поверхностный, срединный или глубинный. Вы можете также выбрать состав пилинга, идеально подходящий под ваш тип кожи. Начинайте процедуру уже в середине сентября, когда солнце проявляется уже не так активно.

Мезотерапия