Anti-age процедуры, которые стоит попробовать уже в сентябре
Лето подходит к концу, а это значит, стоит задуматься над процедурами, которые вы так долго откладывали. Мы собрали бьюти-гайд из косметологических манипуляций, которые помогут поддержать молодость кожи.
Фототерапия
Отличный способ справиться с поверхностной пигментацией и получить более ровный цвет лица. Благодаря процедуре можно подстегнуть кожу к синтезу коллагена, при этом ее барьер никак не нарушается. Важно помнить, что процедура противопоказана в летнее время, иначе есть риск получить обратный эффект. Также стоит быть внимательными девушкам со светлой кожей — перед процедурой обязательно получите консультацию специалиста.
Пилинг
Если вы не страдаете от сильных возрастных изменений, поддерживать красоту кожи поможет пилинг. Вместе со специалистом вы сможете выбрать оптимальный вариант процедуры — поверхностный, срединный или глубинный. Вы можете также выбрать состав пилинга, идеально подходящий под ваш тип кожи. Начинайте процедуру уже в середине сентября, когда солнце проявляется уже не так активно.
Мезотерапия
Для более глубоко питания кожи и в качестве вспомогательного «оружия» к пилингам стоит попробовать мезотерапию. Сразу отметим, что процедура довольно неприятная и расслабиться на ней получится, однако эффект перекрывает все негативные моменты. С антивозрастными проблемами неплохо справляются витаминные комплексы, некоторые из них направлены на получение отшелушивающего эффекта, так, например, работает витамин А. Процедура имеет ряд противопоказаний, а потому обязательно проконсультируйтесь с врачом.