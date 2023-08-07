Как выбрать солнцезащитный крем: полезные советы и рекомендации

С наступлением пляжного сезона многие стремятся получить красивый и ровный загар. При этом важно защититься от чрезмерной активности солнечных лучей и не получить ожоги. Одним из актуальных вопросов является, как выбрать солнцезащитный крем? Подбор подходящего средства зависит от нескольких факторов, таких как тип кожи, предполагаемое время нахождения на солнце, водостойкость и другие.

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Что такое SPF и UV-индексы

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Показатели, используемые для измерения и обозначения эффективности солнцезащитных средств и интенсивности ультрафиолетового излучения, помогают определить, насколько хорошо продукт защищает кожу от вредных воздействий солнечных лучей. К ним относятся SPF и UV-индексы, наделенные следующими особенностями:

SPF (Sun Protection Factor) – число, которое указывает на то, насколько продукт продлевает время, в течение которого кожа остается защищенной от солнечных лучей при использовании средства по сравнению с тем, если бы она не была защищена вообще. Например, солнцезащитный крем с SPF 30 означает, что вы сможете провести на солнце в 30 раз дольше, чем без крема, прежде чем получите такое же количество ультрафиолетовых лучей. Однако это не означает, что более высокий SPF предоставляет полную защиту. Разница между SPF 30 и SPF 50 не так велика, как может показаться (SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей, а SPF 50 – около 98%). Существует мнение, что SPF средство должно подбираться с учетом особенностей типа кожи. Так, для смуглых людей подойдет крем с защитным фактором 30, а блондинам или рыжим – 50 и выше.

UV-индексы (Ultraviolet Index) – шкала, разработанная для оценки интенсивности ультрафиолетового излучения от солнца, которое достигает земной поверхности в определенном месте и время. UV-индекс измеряется числами, и каждое из которых соответствует уровню риска для здоровья от ультрафиолетовых лучей. Чем выше UV-индекс, тем выше интенсивность ультрафиолетового излучения, и тем важнее использование солнцезащитных средств. UV-индекс варьирует в зависимости от времени года, времени дня, облачности и географического расположения.

Оба этих показателя важны для правильного подхода к защите от солнечных лучей. Выбирая солнцезащитные средства, рекомендуется обращать внимание как на SPF, так и на текущий UV-индекс, чтобы предоставить оптимальную защиту для кожи в зависимости от условий окружающей среды.

Типы солнцезащитных кремов

Средства для защиты от ультрафиолетовых лучей разделены на несколько типов в зависимости от их состава, текстуры и способа применения. Сделать оптимальный выбор поможет учет следующих особенностей:

Кремы, содержащие химические соединения, которые поглощают ультрафиолетовое излучение и превращают его в более безопасную форму тепла. Они зачастую имеют легкую текстуру и хорошо впитываются в кожу. Примерами активных ингредиентов выступают оксибензон, октокрилен, авобензон, октизонат.

Минеральные солнцезащитные кремы используют оксид цинка или титановый диоксид в качестве активных ингредиентов. Они создают на коже физический барьер, отражая ультрафиолетовое излучение. Такие средства подходят для чувствительной кожи и оставляют белый оттенок после нанесения.

Солнцезащитные лосьоны – наиболее популярные типы солнцезащитных средств. Они могут быть как химическими, так и минеральными. Лосьоны равномерно распределяются по коже и обеспечивают хорошую защиту.

Спреи удобны в применении, так как позволяют равномерно распределить солнцезащитный продукт на больших участках кожи. Однако важно правильно наносить спрей, чтобы обеспечить качественное покрытие.

Существуют отдельные продукты для защиты лица или нежной кожи губ от солнечных ожогов. Они имеют более легкую текстуру, не скапливаются в порах и могут использоваться под макияжем.

Водостойкие средства разработаны, чтобы оставаться эффективными во время плавания или физической активности.

Выбор крема для лица и тела

Подбирая солнцезащитный крем для лица и тела, следует учитывать следующие советы и рекомендации:

Стоит выбирать средство с SPF не менее 30. Вы можете выбрать и более высокий SPF в зависимости от интенсивности солнечной активности и вашего типа кожи.

Продукт должен иметь широкий спектр защиты от ультрафиолетовых лучей.

Если вы предпочитаете, чтобы солнцезащитный крем не оставлял белый оттенок на коже, ищите продукты с прозрачной или тонирующей текстурой.

Если вы планируете плавать, выбирайте водостойкий солнцезащитный крем.

Многие средства содержат увлажняющие компоненты, что особенно важно в сухую или жаркую погоду.

Учтите, что для тела может потребоваться много продукта, поэтому выбирайте солнцезащитные средства с достаточным объемом.

Проверенные бренды и рекомендации специалистов

Известные торговые марки специализируются на производстве средств, защищающих от воздействия ультрафиолетовых лучей. При желании сделать оптимальный выбор стоит обратить внимание на следующие бренды:

Kocostar – компания производит средства в виде капсул, одной из которых хватает для нанесения на лицо. Преимуществом является возможность осветления пигментных пятен.

La Roche-Posay – бренд известен кремами, специально разработанными для чувствительной кожи.

Frudia Avocado – универсальное средство, подходящее для разных типов кожи, разработанное на основе растительных экстрактов.

Coppertone – популярный бренд солнцезащитных средств, предлагающий широкий выбор продуктов для разных типов кожи.

Gigi – средство, которое станет находкой для сухого типа кожи благодаря увлажняющим свойствам.

Neutrogena – бренд славится кремами и спреями, включая продукты с технологией Helioplex для более долгой защиты.

Levrana – средство, создающее защиту от солнечных лучей и обогащающее кожу минералами и витаминами. К достоинствам относится наличие антиоксидантов, предотвращающих преждевременное старение кожи.

Banana Boat – популярный бренд, специализирующийся на солнцезащитных продуктах как для взрослых, так и для детей.

DR.F5 – средство, наделенное влагостойкими средствами и обогащенное питательными компонентами.

EltaMD – бренд славится минеральными солнцезащитными кремами, которые часто рекомендуют врачи.

EVSI – солнцезащитный крем, обеспечивающий защиту от пигментных пятен и наделенный отбеливающим эффектом. В состав включен экстракт авокадо.

Белита – средство, идеально подходящее для сухой кожи, препятствующее потере влаги.

Eucerin – бренд предлагает кремы для разных типов кожи, включая чувствительную и проблемную.

Подведем итог