Как выбрать солнцезащитный крем: полезные советы и рекомендации
С наступлением пляжного сезона многие стремятся получить красивый и ровный загар. При этом важно защититься от чрезмерной активности солнечных лучей и не получить ожоги. Одним из актуальных вопросов является, как выбрать солнцезащитный крем? Подбор подходящего средства зависит от нескольких факторов, таких как тип кожи, предполагаемое время нахождения на солнце, водостойкость и другие.
Что такое SPF и UV-индексы
Показатели, используемые для измерения и обозначения эффективности солнцезащитных средств и интенсивности ультрафиолетового излучения, помогают определить, насколько хорошо продукт защищает кожу от вредных воздействий солнечных лучей. К ним относятся SPF и UV-индексы, наделенные следующими особенностями:
- SPF (Sun Protection Factor) – число, которое указывает на то, насколько продукт продлевает время, в течение которого кожа остается защищенной от солнечных лучей при использовании средства по сравнению с тем, если бы она не была защищена вообще. Например, солнцезащитный крем с SPF 30 означает, что вы сможете провести на солнце в 30 раз дольше, чем без крема, прежде чем получите такое же количество ультрафиолетовых лучей. Однако это не означает, что более высокий SPF предоставляет полную защиту. Разница между SPF 30 и SPF 50 не так велика, как может показаться (SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей, а SPF 50 – около 98%). Существует мнение, что SPF средство должно подбираться с учетом особенностей типа кожи. Так, для смуглых людей подойдет крем с защитным фактором 30, а блондинам или рыжим – 50 и выше.
- UV-индексы (Ultraviolet Index) – шкала, разработанная для оценки интенсивности ультрафиолетового излучения от солнца, которое достигает земной поверхности в определенном месте и время. UV-индекс измеряется числами, и каждое из которых соответствует уровню риска для здоровья от ультрафиолетовых лучей. Чем выше UV-индекс, тем выше интенсивность ультрафиолетового излучения, и тем важнее использование солнцезащитных средств. UV-индекс варьирует в зависимости от времени года, времени дня, облачности и географического расположения.
Оба этих показателя важны для правильного подхода к защите от солнечных лучей. Выбирая солнцезащитные средства, рекомендуется обращать внимание как на SPF, так и на текущий UV-индекс, чтобы предоставить оптимальную защиту для кожи в зависимости от условий окружающей среды.
Типы солнцезащитных кремов
Средства для защиты от ультрафиолетовых лучей разделены на несколько типов в зависимости от их состава, текстуры и способа применения. Сделать оптимальный выбор поможет учет следующих особенностей:
- Кремы, содержащие химические соединения, которые поглощают ультрафиолетовое излучение и превращают его в более безопасную форму тепла. Они зачастую имеют легкую текстуру и хорошо впитываются в кожу. Примерами активных ингредиентов выступают оксибензон, октокрилен, авобензон, октизонат.
- Минеральные солнцезащитные кремы используют оксид цинка или титановый диоксид в качестве активных ингредиентов. Они создают на коже физический барьер, отражая ультрафиолетовое излучение. Такие средства подходят для чувствительной кожи и оставляют белый оттенок после нанесения.
- Солнцезащитные лосьоны – наиболее популярные типы солнцезащитных средств. Они могут быть как химическими, так и минеральными. Лосьоны равномерно распределяются по коже и обеспечивают хорошую защиту.
- Спреи удобны в применении, так как позволяют равномерно распределить солнцезащитный продукт на больших участках кожи. Однако важно правильно наносить спрей, чтобы обеспечить качественное покрытие.
- Существуют отдельные продукты для защиты лица или нежной кожи губ от солнечных ожогов. Они имеют более легкую текстуру, не скапливаются в порах и могут использоваться под макияжем.
- Водостойкие средства разработаны, чтобы оставаться эффективными во время плавания или физической активности.
Выбор крема для лица и тела
Подбирая солнцезащитный крем для лица и тела, следует учитывать следующие советы и рекомендации:
- Стоит выбирать средство с SPF не менее 30. Вы можете выбрать и более высокий SPF в зависимости от интенсивности солнечной активности и вашего типа кожи.
- Продукт должен иметь широкий спектр защиты от ультрафиолетовых лучей.
- Если вы предпочитаете, чтобы солнцезащитный крем не оставлял белый оттенок на коже, ищите продукты с прозрачной или тонирующей текстурой.
- Если вы планируете плавать, выбирайте водостойкий солнцезащитный крем.
- Многие средства содержат увлажняющие компоненты, что особенно важно в сухую или жаркую погоду.
- Учтите, что для тела может потребоваться много продукта, поэтому выбирайте солнцезащитные средства с достаточным объемом.
Проверенные бренды и рекомендации специалистов
Известные торговые марки специализируются на производстве средств, защищающих от воздействия ультрафиолетовых лучей. При желании сделать оптимальный выбор стоит обратить внимание на следующие бренды:
- Kocostar – компания производит средства в виде капсул, одной из которых хватает для нанесения на лицо. Преимуществом является возможность осветления пигментных пятен.
- La Roche-Posay – бренд известен кремами, специально разработанными для чувствительной кожи.
- Frudia Avocado – универсальное средство, подходящее для разных типов кожи, разработанное на основе растительных экстрактов.
- Coppertone – популярный бренд солнцезащитных средств, предлагающий широкий выбор продуктов для разных типов кожи.
- Gigi – средство, которое станет находкой для сухого типа кожи благодаря увлажняющим свойствам.
- Neutrogena – бренд славится кремами и спреями, включая продукты с технологией Helioplex для более долгой защиты.
- Levrana – средство, создающее защиту от солнечных лучей и обогащающее кожу минералами и витаминами. К достоинствам относится наличие антиоксидантов, предотвращающих преждевременное старение кожи.
- Banana Boat – популярный бренд, специализирующийся на солнцезащитных продуктах как для взрослых, так и для детей.
- DR.F5 – средство, наделенное влагостойкими средствами и обогащенное питательными компонентами.
- EltaMD – бренд славится минеральными солнцезащитными кремами, которые часто рекомендуют врачи.
- EVSI – солнцезащитный крем, обеспечивающий защиту от пигментных пятен и наделенный отбеливающим эффектом. В состав включен экстракт авокадо.
- Белита – средство, идеально подходящее для сухой кожи, препятствующее потере влаги.
- Eucerin – бренд предлагает кремы для разных типов кожи, включая чувствительную и проблемную.
Подведем итог
При поиске ответа на вопрос, как выбрать солнцезащитный крем, стоит учитывать тип кожи, влагостойкие свойства средства, увлажняющие характеристики, объем и прочие факторы. Важно помнить, что солнцезащитные кремы следует наносить в достаточном количестве, регулярно обновлять слой, особенно после купания или потоотделения.