Перечислены самые популярные у супермоделей пластические операции

Россиянам перечислили самые популярные у супермоделей пластические операции
Звездный пластический хирург и косметолог София Казарян перечислила самые популярные у супермоделей пластические операции. Ее комментарий публикует Marie Claire.
Среди данных процедур медик назвала эндоскопическую подтяжку лица, к которой, предположительно, прибегали такие известные манекенщицы, как Белла и Джиджи Хадид. Также в список вошли блефаропластика и удаление комков Биша.
Актуальными у моделей также стали подтяжка и увеличение груди, причинами которым зачастую служат рождение детей и возрастные изменения, отметила врач. Кроме того, эксперт внесла в перечень востребованных услуг ринопластику.
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