Перечислены самые популярные у супермоделей пластические операции

Звездный пластический хирург и косметолог София Казарян перечислила самые популярные у супермоделей пластические операции. Ее комментарий публикует Marie Claire.

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Среди данных процедур медик назвала эндоскопическую подтяжку лица, к которой, предположительно, прибегали такие известные манекенщицы, как Белла и Джиджи Хадид. Также в список вошли блефаропластика и удаление комков Биша.