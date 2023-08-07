Косметолог Дробышева назвала плюсы масла для загара

Косметолог Юлия Дробышева рассказала о плюсах использования масла для загара.

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По ее словам, работа средства основана на ускорении процесса бронзирования кожи. Масло содержит компоненты, стимулирующие производство меланина (пигмента, придающего коже загар).

Кроме того, средство содержит витамины и антиоксиданты, которые защищают кожу от свободных радикалов и предотвращают ее старение. Масло для загара помогает восстановить естественный уровень увлажнения кожи, защищает ее от пересыхания.

Дробышева также добавила, что загар ложится ровнее, выглядит более насыщенным, если человек использует специальное масло, передает Pravda.ru.

Этим летом в социальных сетях появилось множество видеороликов, в которых блогеры говорят о пользе обливания на пляже пивом. По мнению интернет-советчиков, «пивной» загар получается быстрым, ровным и красивым. Врачи рассказали о рисках такого метода.