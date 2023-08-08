Миссис Россия рассказала, как потеряла главный подарок

Победительница конкурса «Миссис Россия – 2023», Жанна Специальная, рассказала РИА Новости о том, как она потеряла все подарки на церемонии, сбросила лишний вес во время подготовки к конкурсу и позволила себе яркий макияж и красивое платье.

Жанна Специальная, жительница Геленджика, одержала победу в конкурсе «Миссис Россия – 2023» по информации организаторов турнира — фонда «Планета женщин». Девушка обошла 33 финалистки и получила главный приз — путевку на Мальту. Ранее она также победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023», что позволило ей представить южный регион России.

«Когда мне все это вручили, у меня дар речи пропал. Началась такая суета. Я потеряла свой конверт, он еще и черный, может, на полу остался, никто его и не заметил», — поделилась Специальная. Она добавила: «Я не знала, что там подарили — о Мальте узнала сегодня из новостей. Завтра свяжусь с нашими организаторами, спрошу, можно ли восстановить эти подарки. Ну вот я шла не за победой, не за подарком – и Бог с ним. Самое главное – это лавина положительных эмоций».

Жанна рассказала, что после декретного отпуска по уходу за трехлетней дочкой она вернулась на работу. Она имеет четыре высших образования и занимает руководящую должность в департаменте продаж в ИТ-компании. Жанна прожила и работала в Москве в течение 10 лет, но когда забеременела, решила переехать ближе к морю, продав свою квартиру в столице и перебравшись в Геленджик.

«Теперь я могу видеть море из своего окна, каждое утро пить кофе и наслаждаться этой красотой», — рассказала она журналистам.

Жанна в повседневной жизни носила дресс-код: белый верх и черные низы, без ярких ногтей и помады. Все было серым и строгим. Однако участие в конкурсе дало ей возможность выйти на сцену, надеть самое красивое платье и сделать яркий макияж и прическу.

«Видимо, душа так хотела этого!» — заявила победительница конкурса.