3 ошибки, из-за которых у вас не получаются эффектные smoky eyes

Одна из самых непростых техник макияжа — «смоки айз». Не каждый визажист сможет идеально выполнить данный мейкап без нареканий, что уж говорить о нас, если мы решились на подобный бьюти-эксперимент самостоятельно. Мы расскажем, какие ошибки вы можете совершить, из-за чего получите эффект не шикарной женщины, а грустной панды.

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Вы не прорабатываете кожу

Активный макияж глаз требует идеальной кожи. Даже если вы можете похвастаться кожей без несовершенств, использование тонального средства и как минимум консилера обязательно. Синячки под глазами и мелкие сосудики не должны оттягивать внимание. Помните, что помимо проработки кожи, необходимо уделить особе внимание бровям.

Вы не трогаете ресницы

Некоторые женщины наивно полагают, что наличие черных ресниц от природы позволяет отказаться от туши. Но только не в случае, если вы решились на «смоки». Использование туши в данном случае обязательно. Если вы не прокрасите ресницы, вы не получите такого эффекта, какой могли бы получить. Кроме того, непрокрашенные ресницы будут опущены вниз и испортят все ваши труды.

Ваши оттенки некомплиментарны