Назван полезный для волос алкогольный напиток

Использовать пиво можно по-разному. Можно залить его во флакон с распылителем и нанести на всю длину волос, оставить так на 20 минут (оно как раз подсохнет) и смыть большим количеством теплой воды. Также в качестве совета рекомендуют стакан пива втирать в чистые волосы и оставлять так на пять минут, после чего смывать прохладной водой. Пивом волосы и просто ополаскивают по окончании мытья — это придает им все тот же блеск, — заявила Шнитцер.