«Миссис Россия» заявила, что не прибегала к пластике

«Попа, грудь у меня обычные»: «Миссис Россия — 2023» заявила, что не прибегала к пластике
Обладательница титула «Миссис Россия — 2023» Жанна Специальная заявила, что никогда в жизни не прибегала к услугам пластических хирургов.
— Слава Богу, операций не было. Лицо мне еще рано делать, мне только 32 года. Спасибо средствам ухода за кожей. Убрать живот — вопрос диеты. Попа, грудь у меня обычные, — пояснила она.
По словам женщины, следы хирургического вмешательства всегда легко увидеть невооруженным взглядом. Она также отметила, что относится к пластической хирургии равнодушно, а сама операций в будущем не планирует, передает StarHit.
32-летняя Жанна Специальная стала победительницей конкурса красоты среди замужних дам, обладательницей титула «Миссис Россия — 2023» 6 августа. Она получила главный приз — путевку на Мальту.
Скандал вокруг обвинений селебрити-врача Тимура Хайдарова в ряде неудачных пластических операций продолжает набирать обороты. В некачественной работе хирурга обвинили певицы Любовь Успенская и Слава. Первой не понравились ягодицы, которые сделал ей врач, а второй — грудь.