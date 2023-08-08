3 лайфхака, чтобы приятно пахнуть без использования духов

Конечно, редкая девушка выходит из дома без использования любимых духов. Но знаете ли вы, что приятный аромат можно получить и без парфюма? Мы собрали лайфхаки, которые вам здорово в этом помогут.

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Принимаем душ пару раз в день

Основа основ, о которой, почему-то, многие забывают. Наш организм работает без выходных и перерывов, а значит, наша кожа как выделяющий орган нуждается в регулярном очищении. Используйте скрабы, кислотные средства для очищения кожи тела, чтобы избежать размножения бактерий и активного огрубения кожи. Обычное мыло здесь не справится, а потому, чтобы получить эффект идеально очищенной кожи, используйте очищающие средства, подходящие под ваш тип кожи. Возможно, с таким серьезным подходом вам и не понадобятся дезодоранты и парфюм.

А из чего состоит ваш рацион?

Знаете ли вы, что неправильное питание может косвенно вынуждать вас использовать парфюм и любые другие средства с отдушками? От того, чем вы питаетесь, зависит работа всего организма. Время и качество переваривания пищи влияет на запах, который появляется в течение дня. Чем больше вы едите красного мяса, углеводов и красных овощей, тем активнее ваша кожа выделяет запах, который понравится далеко не каждому. Но не стоит исключать эти продукты полностью, специалисты рекомендуют употреблять больше воды, чтобы все ненужные элементы как можно быстрее выводились из организма.

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