Типы старения лица: секреты вечной молодости

В условиях современного мира старение — это процесс, который можно контролировать.

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О том, какие бывают типы возрастных изменений лица и как оставаться молодой как можно дольше, изданию рассказала Галина Русакова — эксперт Corage-терапии, врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог, сертифицированный медицинский тренер Dr. Эстетик Technologies (Корейские Медицинские Системы).

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Начнем с того, что лицо и зона декольте — места, которые чаще всего выдают наш возраст. Процесс старения сопровождается снижением функциональных возможностей всех органов, в частности кожи. Это естественный процесс внутренних изменений, заключающийся в медленной и необратимой дегенерации тканей. Когда мы говорим о старении кожи, мы имеем в виду истончение эпидермиса, сокращение выработки коллагена, потерю объема соединительных тканей дермы, уменьшение количества кровеносных сосудов и перераспределение жировой ткани. Галина Русакова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

Старение кожи начинается в 25 лет и постепенно год за годом мы теряем около 1% вырабатываемого коллагена. Косметологи выделяют 5 основных типов старения кожи:

Тип №1: Усталый морфотип старения

Этот тип характерен для людей с минимальным количеством жировой прослойки в тканях. Он не ярко выражен и выглядит наиболее естественным. Так, у людей с таким типом старения динамические морщины появляются достаточно медленно и выглядят органично. При этом мы можем наблюдать опущение уголков глаз и кончиков губ, тусклый цвет лица и формирование не значительного опущения мягких тканей. Основной акцент приходится на периорбитальную область, где формируются носослезные и пальпебромалярные борозды. В кабинет косметолога такие пациенты обычно приходят с жалобой на уставший вид.

Тип №2: Деформационно-отечный морфотип старения

Один из самых распространенных типов старения, встречающийся у людей, склонных к полноте и обладающих жирной кожей. Ярко выраженные морщины при этом типе присутствуют минимально, их место занимают нездоровый тон кожи и постепенное опущение мягких тканей.

Тип №3: Мелкоморщинистый морфотип старения

Данному виду старения подвержены люди с сухим типом кожи и отсутствием жировой прослойки в тканях. Опущения мягких тканей здесь фактически не наблюдается, но морщины как динамические, так и статические выражены довольно ярко.

Тип №4: Смешанный морфотип старения

Включает в себя признаки как мелкоморщинистого, так и деформационно-отечного типа.

Тип №5: Мышечный морфотип старения

Его также называют мускульным типом. Это один из самых неоднозначных типов старения, встречающийся у людей со средним количеством жировой прослойки. Здесь морщины наиболее ярко выражены, а за счет хорошо разработанных мышц на лице образуются «щечки». Как правило, такие пациенты сохраняют молодость довольно долго, а их овал лица со временем фактически не изменяется.

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Хронические заболевания, психо-эмоциональный фон, гормональные изменения, внешние факторы, такие как экология, домашний уход и подверженность стрессу — все это оказывает влияние не только на наше самочувствие, но и на внешний вид. Своим пациентам я всегда даю несколько рекомендаций, как можно продлить молодость кожи на максимально долгий срок: Галина Русакова врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог

1. Правильный домашний уход

Обратитесь к косметологу, чтобы подобрать домашний уход, который подходит именно вам и вашему типу кожи. Мы все индивидуальны и те средства, которые подошли вашей подруге, могут не подойти вам. А от домашнего ухода зависит 50% успеха в борьбе за продление молодости.

2. Пользуйтесь SPF

Ультрафиолет провоцирует обезвоживание кожи и истончение эпидермиса. Причем лучи солнца опасны не только в летний, но и в зимний период. Всегда наносите крем с SPF защитой, регулируя его интенсивность в зависимости от сезона.

3. Откажитесь от кофе

Замените кофе зеленым чаем. Дело в том, что кофе способствует обезвоживанию кожи, а в зеленом чае напротив содержатся полезные антиоксиданты и ферменты, которые позволят вам сохранить молодость и упругость кожи.

4. Избавьтесь от вредных привычек

Жирная пища, злоупотребление солью и сахаром, курение — все это не только пагубно влияет на здоровье организма в целом, но и способствует преждевременному старению.

5. Занимайтесь медитацией или найдите хобби

Самый интересный совет, который может дать косметолог. Дело в том, что медитации или занятие любимым делом помогают нам избавиться от хронического стресса, который в свою очередь провоцирует старение.

Если первые признаки старения уже дали о себе знать, также не стоит отчаиваться, современная косметология шагнула далеко вперед. Существует множество как инъекционных, так и аппаратных методов возвращения коже былого вида. Поэтому не стоит расстраиваться по поводу возрастных изменений. Важно понимать, что старение — это неизбежный процесс, который происходит абсолютно с каждым живым организмом. Женщины прекрасны в любом возрасте, а мелкие несовершенства всегда можно исправить в кабинете косметолога.