Перечислены самые модные окрашивания волос на осень и зиму

По словам эксперта, в наступающем сезоне актуальной станет такая техника, как плавная растяжка по длине от темных корней к светлым концам. Данный вариант поможет гармонично отрастить волосы и не привлечет лишнего внимания к чертам лица, отметила специалистка.

Кроме того, популярным окажется контуринг, подразумевающий окрашивание прядей у лица в различные оттенки, в том числе яркие. Посредством указанного метода получится скорректировать внешность и приблизить форму лица к овальной, пояснила собеседница издания. Также она внесла в список трендов скрытое окрашивание, в рамках которого меняется цвет нижнего слоя или отдельных прядей таким образом, чтобы они не были заметны под общей массой волос.