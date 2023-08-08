Россиянкам назвали визуально омолаживающие прически

Эксперт призвал женщин 30-40 лет экспериментировать с внешним видом, например коротко стричься или наращивать волосы. Также он отметил, что обладательницам тонких прядей скрыть возрастные изменения поможет стрижка пикси. В то же время при недостатке объема предпочтительно сделать завивку.