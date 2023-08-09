Как сделать педикюрные носочки дома: инструкция
Многие женщины стараются следить за красотой своих стоп. Но порой не всегда есть время посещать мастера педикюра.
В таком случае спасут самодельные педикюрные носочки с отшелушивающим эффектом. Уже через неделю вы заметите явный результат: неважно, в каком состоянии находятся ваши стопы сейчас – носочки наверняка сделают их мягче и нежнее.
Носочки для педикюра можно приобрести и в магазине, но изготовить их дома тоже довольно просто. Подробнее о том, как это сделать, читайте в инструкции "Рамблера".
Вам потребуются
- Целлофановые пакеты
- Хлопчатобумажные носки (рисунок на них может выцвести, поэтому выбирайте те, что не жалко испортить)
- Шерстяные носки или другие плотные
- Жирный крем для ног или тела
- Тазик с водой
- Муравьиный спирт (его можно заменить салициловой кислотой – эффект будет более мягкий)
Инструкция
1. Вылейте флакон муравьиного спирта или салициловой кислоты в тазик. Добавьте совсем немного теплой воды – так, чтобы ноги можно было погрузить в жидкость на один сантиметр, но пока не погружайте их.
2. Смажьте верхнюю часть стоп кремом. Крем поможет уберечь кожу ногу от пересушивания.
3. Наденьте сухие хлопчатобумажные носки и поставьте стопы в тазик.
4. Подождите 1-2 минуты до тех пор, пока ноги полностью не пропитаются пилингом.
5. Наденьте поверх носков пакеты, а сверху теплые носки.
6. Носите носочки для педикюра примерно 2-3 часа. Затем снимите их и намажьте стопы увлажняющим кремом.
Важно: если отшелушивающее средство будет сильно жечь ноги, прекратите процедуру и помойте ноги теплой водой.