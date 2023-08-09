Как сделать педикюрные носочки дома: инструкция

Многие женщины стараются следить за красотой своих стоп. Но порой не всегда есть время посещать мастера педикюра.

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В таком случае спасут самодельные педикюрные носочки с отшелушивающим эффектом. Уже через неделю вы заметите явный результат: неважно, в каком состоянии находятся ваши стопы сейчас – носочки наверняка сделают их мягче и нежнее.

Носочки для педикюра можно приобрести и в магазине, но изготовить их дома тоже довольно просто. Подробнее о том, как это сделать, читайте в инструкции "Рамблера".

Вам потребуются Целлофановые пакеты

Хлопчатобумажные носки (рисунок на них может выцвести, поэтому выбирайте те, что не жалко испортить)

Шерстяные носки или другие плотные

Жирный крем для ног или тела

Тазик с водой

Муравьиный спирт (его можно заменить салициловой кислотой – эффект будет более мягкий)

Инструкция

1. Вылейте флакон муравьиного спирта или салициловой кислоты в тазик. Добавьте совсем немного теплой воды – так, чтобы ноги можно было погрузить в жидкость на один сантиметр, но пока не погружайте их.

2. Смажьте верхнюю часть стоп кремом. Крем поможет уберечь кожу ногу от пересушивания.

3. Наденьте сухие хлопчатобумажные носки и поставьте стопы в тазик.

4. Подождите 1-2 минуты до тех пор, пока ноги полностью не пропитаются пилингом.

5. Наденьте поверх носков пакеты, а сверху теплые носки.

6. Носите носочки для педикюра примерно 2-3 часа. Затем снимите их и намажьте стопы увлажняющим кремом.