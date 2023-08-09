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Как сделать педикюрные носочки дома: инструкция

Многие женщины стараются следить за красотой своих стоп. Но порой не всегда есть время посещать мастера педикюра.

Как сделать педикюрные носочки дома: инструкция
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В таком случае спасут самодельные педикюрные носочки с отшелушивающим эффектом. Уже через неделю вы заметите явный результат: неважно, в каком состоянии находятся ваши стопы сейчас – носочки наверняка сделают их мягче и нежнее.

Носочки для педикюра можно приобрести и в магазине, но изготовить их дома тоже довольно просто. Подробнее о том, как это сделать, читайте в инструкции "Рамблера".

Вам потребуются

  • Целлофановые пакеты
  • Хлопчатобумажные носки (рисунок на них может выцвести, поэтому выбирайте те, что не жалко испортить)
  • Шерстяные носки или другие плотные
  • Жирный крем для ног или тела
  • Тазик с водой
  • Муравьиный спирт (его можно заменить салициловой кислотой – эффект будет более мягкий)

Инструкция

1. Вылейте флакон муравьиного спирта или салициловой кислоты в тазик. Добавьте совсем немного теплой воды – так, чтобы ноги можно было погрузить в жидкость на один сантиметр, но пока не погружайте их.

2. Смажьте верхнюю часть стоп кремом. Крем поможет уберечь кожу ногу от пересушивания.

3. Наденьте сухие хлопчатобумажные носки и поставьте стопы в тазик.

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4. Подождите 1-2 минуты до тех пор, пока ноги полностью не пропитаются пилингом.

5. Наденьте поверх носков пакеты, а сверху теплые носки.

6. Носите носочки для педикюра примерно 2-3 часа. Затем снимите их и намажьте стопы увлажняющим кремом.

Важно: если отшелушивающее средство будет сильно жечь ноги, прекратите процедуру и помойте ноги теплой водой.

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