Названы способы выглядеть идеально на фото

Преподаватель курса «Контент-креатор в fashion» Fashion Factory, продюсер, стилистка Мария Берегова назвала россиянкам способы выглядеть идеально на фото. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

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В первую очередь эксперт посоветовала установить камеру на уровне груди или ниже, поскольку такое положение поможет визуально удлинить ноги и избежать искажения пропорций тела из-за неправильного ракурса. «Еще один лайфхак для любителей контролировать процесс — поставь зеркало позади фотографа. Так ты сможешь видеть со стороны, как позируешь, и корректировать позы», — уточнила Берегова.

Кроме того, специалистка призвала не щуриться и не стоять на протяжении всей съемки в статичной позе. При этом она напомнила о важности следить за осанкой, в частности не прижимать плечи к ушам, чтобы не сделать шею визуально короткой.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала обращать внимание на задний фон во время фотосессии. «Кстати, обязательно поставь сетку в настройках камеры телефона: так будет проще выстроить композицию и не завалить горизонт», — предложила Берегова.