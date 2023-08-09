Косметолог объяснила, как правильно мыть жирные волосы
Дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова привела правильную инструкцию, как нужно ухаживать за жирными волосами. Она отмечает, что их желательно мыть по утрам, дважды намыливая голову.
В первую очередь, следует подобрать средства по уходу за кожей головы и волосами. Исходить нужно из состояния корней, а не кончиков. Волосы, склонные к жирности, предпочтительно мыть утром, при этом дважды намыливать голову, предварительно вспенив шампунь в руках.
«Первое мытье удаляет грязь, остатки средств для стайлинга, сухого шампуня. На первом этапе происходит растворение жира, особенно актуальное для людей с жирным типом волос. Второе же мытье дает то самое чувство и вид чистых волос», – пояснила врач.
После того, как вы вымыли голову, следует использовать кондиционер. Но наносить средство нужно только на кончики прядей. Кроме этого, один-два раза в неделю стоит выполнять пилинг кожи головы. Процедура снизит количество выделяемого себума, очистит голову от излишков отмерших клеток и улучшит кровообращение, передает слова дерматолога «Спорт-Экспресс».