Мужчины в сети оценили привлекательность кубиков пресса у женщин

Мужчины рассказали о том, как относятся к рельефным мышцам на женском животе. Привлекательность кубиков пресса у женщин они оценили в сети под соответствующим постом на форуме Reddit.

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Немало комментаторов заявили, что им не нравятся слишком рельефные, бодибилдерские мышцы у женщин.

Чуть заметные кубики привлекательны, но если ими можно сыр натирать, это чересчур

Acceptable-Stay-3166

пользователь Reddit

Зависит от того, насколько они выражены. Восемь резких кубиков? Нет. В тонусе, подтянутое тело? Абсолютно да

metaknight95

пользователь Reddit

Для других кубики являются признаком здоровья и заботы о себе.

Человек, остающийся в форме и заботящийся о себе, всегда привлекателен

GrilledStuffedDragon

Для других кубики являются признаком здоровья и заботы о себе.

пользователь Reddit

Многие заявили, что если женщина кажется привлекательной, то мужчине понравятся и ее кубики, и небольшой животик.

Если женщина кажется мне красивой, ее кубики — просто эстетичная черта. Я не считаю кого-то привлекательной только за то, какой у нее живот, по-своему сексуальны и небольшой жирок, и кубики

DreamedJewel58

пользователь Reddit