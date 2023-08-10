Как увеличить губы без уколов: инструкция

По мнению специалистов, мода на пухлые губы возникла после окончания Второй мировой войны. Актуальный в первой половине XX века образ женщины-вамп канул в Лету. Из-за войны число мужчин по всему миру значительно сократилось, и женщины пытались привлечь представителей сильного пола пышными формами – в том числе, полными соблазнительными губами.

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Мэрилин Монро и Бриджит Бардо, будучи секс-символами своего времени, отвечали этому стандарту красоты, что лишь усилило его значение.

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Со временем мода на полные губы начала утихать, но в конце 1990-х вернулась вновь и остается с нами по сей день. К счастью, чтобы добиться пышных губ, совсем необязательно прибегать к "уколам красоты". Существует несколько методов, которые помогут увеличить губы иначе. Подробнее о них читайте в инструкции "Рамблера".

1. Возьмите зубную щетку с мягкой щетиной и аккуратно растирайте губы, пока не почувствуете тепло. Лучше использовать для этого новую щетку, а не ту, которой вы чистите зубы. После массажа можно сделать компресс для губ из ментолового масла на 10 минут.

2. В кокосовое или оливковое масло добавьте масло мяты, а также немного перца или молотой корицы. Нанесите полученную массу на губы и смойте, когда почувствуете дискомфорт. Данный лайфхак окажет разогревающий эффект и визуально увеличит губы.

3. Возьмите небольшой колпачок и зафиксируйте его губами. Важно – зубы не должны участвовать в этом упражнении. Следите за тем, что губы были расслаблены и под ними не было складок. Останьтесь в таком положении на 30 секунд. Повторите его 15 раз.