Как ухаживать за жирной кожей в жару

Солнце играет очень большую роль в здоровье кожи — оно влияет на то, насколько быстро кожа стареет, как она восстанавливается после травм, как реагирует внешние факторы и т. д. UVA- и UVB-лучи могут поражать различные слои кожи и разрушать клетки, вызывая повреждение ДНК, которое имеет далеко идущие последствия. В то время как уход за кожей после загара является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека — будь у вас светлая, тёмная, жирная, сухая кожа или вы находитесь в помещении в течение всего дня, — последствия воздействия солнечных лучей у разных людей выглядят по-разному.Например, ожог не проявляется сразу на более тёмных типах кожи, а смуглая кожа, как правило, загорает быстрее всех типов кожи. Люди со смуглой кожей могут вообще не замечать никаких изменений цвета своей кожи, но солнечные ожоги на такой коже могут появиться после 90 минут пребывания на солнце и привести к шелушению кожи. Люди со светлой кожей чаще подвержены повреждениям (кожи) при минимальном пребывании на солнце и могут получить солнечные ожоги всего за 15 минут, а также они подвержены более высокому риску заболеть раком кожи.

Мы поговорили с Екатериной Островской, косметологом-эстетистом, исполнительным директором, Co-founder бренда lifecode о том, как правильно ухаживать за жирным типом кожи, особенно когда на улице жарко и постоянно светит солнце.

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Что такое жирный тип кожи? Как вообще самостоятельно определить свой тип кожи?

Жирный тип кожи отличается усиленной работой сальных желёз. Из-за этого её обладательницы постоянно борются с блеском и расширенными порами. Нередко жирный тип кожи сопровождают прыщи и комедоны из-за того, что поры не справляются с чрезмерными себумом.

Определить этот тип кожи самостоятельно труда не составит. Во-первых, она визуально отличается (расширенные поры, комедоны, прыщи). Во-вторых, уже через 20–30 минут после очищения чаще всего появляется жирный блеск.

Если у вас жирная кожа, то не стоит расстраиваться. Это просто особенность, которую надо учитывать при выборе косметических средств. Грамотно подобранный уход поможет вашей кожей великолепно выглядеть и оставаться молодой и красивой.

Требует ли жирная кожа особенного ухода в целом круглый год?Да, конечно. Средства для жирной кожи должны решать целый ряд задач, среди которых качественное очищение, себорегуляция и глубокое увлажнение.Как ухаживать за такой кожей летом, когда от солнца и жары выделяется ещё больше кожного сала?Самое главное — не забывать это делать и использовать солнцезащитные средства.

Летом, действительно, очень активно работают сальные железы, стараясь защитить нашу кожу от температурной нагрузки и воздействия солнца. Вместе с тем она теряет много влаги. Именно поэтому летом важно качественно увлажнять кожу, чтобы избежать обезвоженности. Для уменьшения жирного блеска стоит обратить внимание на средства с матирующим эффектом.К сожалению, многие обладательницы жирной кожи пренебрегают этапом защиты кожи летом в надежде, что солнце «подлечит» воспаления. Но активное воздействие ультрафиолета может ухудшить состояние и качество жирной кожи. Ежедневное использование солнцезащитных средств — это важный пункт в летнем уходе вне зависимости от вашего местонахождения.На жирной коже появились прыщи от переизбытка кожного сала – как с ними бороться?Держать руки подальше от них! Мой ответ может показаться смешным, но огромное количество женщин пытаются избавиться от прыщей именно таким образом.Вместо этого добавьте в свой уход глубоко очищающие маски или пилинги. Да, эффект не мгновенный, зато точно на пользу вашей коже. У нашего бренда, например, есть очищающая маска для проблемной кожи, которая глубоко очищает, отшелушивает, нормализует работу сальных желёз, сокращает имеющиеся воспаления и покраснения и предотвращает появление новых.Нужно ли в течение дня «промакивать» салфетками лицо с жирной кожей, чтобы удалить избыток кожного сала?

Жирный блеск может доставлять дискомфорт. Не стоит пытаться его запудрить, ведь смешиваясь с себумом, пудра может забивать поры. Для удаления избытка кожного сала лучше всего пользоваться специальными матирующими салфетками. Так и от блеска избавитесь, и макияж не повредите.

Есть ли лайфхаки по уходу за жирной кожей летом?

Летом жирная кожа сложно переносит многослойность. Поэтому можно разделить применение сыворотки и крема. Сыворотки лучше оставить на вечер, а для дневного ухода использовать крем. Кстати, дневной уход лучше выбрать сразу с SPF- фактором в составе. Это поможет избежать всё той же многослойности. Наша компания имеет такой дневной увлажняющий крем-хайлайтер для лица SPF 15, который содержит в себе всё необходимое для увлажнения и защиты кожи от воздействия ультрафиолета.